김종국, 강원도서 과감한 상의탈의..王자 복근+태평양 어깨 자랑 "펌핑 안했는데"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 김종국이 상의를 탈의하고 탄탄한 근육질 몸매를 과시했다.

27일 김종국의 유튜브 채널 '짐종국'에는 "??: 공으로 하는 건 다 잘해... (Feat. 비치발리볼 국가대표, 쇼리, 마선호)"라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 김종국은 쇼리, 마선호와 함께 강원도 고성을 찾았다. 푸른 바다가 펼쳐지자 김종국은 "물 깨끗하다. 우리나라 바다 예쁘다"라며 감탄했다.

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이후 본격적인 물놀이를 앞두고 상의를 벗은 김종국은 운동으로 다져진 탄탄한 몸을 드러내 눈길을 끌었다. 그는 자신의 몸을 살펴보며 "나 요즘 후면을 좀 운동 방법을 바꿔서 많이 했다"면서 "펌핑 안 했는데도 많이 올라가지 않았냐"라고 뿌듯해했다.

실제로 김종국은 넓게 벌어진 어깨와 선명한 복근, 탄탄한 상체를 드러내며 '짐종국'의 주인다운 면모를 뽐냈다. 평소 꾸준한 운동으로 자기관리를 이어온 만큼 자연스럽게 드러난 근육질 몸매에 감탄을 자아냈다.

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한편 김종국은 지난해 9월 비연예인 여성과 결혼했다.