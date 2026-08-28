'박주호♥' 안나, 암투병 중 넷째 임신 아니었다.."의사 허락 받고 아이 가져, 3년 전 완치"

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[스포츠조선 이게은기자] 전 축구선수 박주호 아내 안나가 넷째 임신 소식을 전한 후, 암 투병 이력을 우려하는 반응이 나오자 입을 열었다.

27일 '안나와 With ANNA' 유튜브 채널에는 'My daily life | Q&A(넷째 임신/건강) with 건후 생일파티 준비'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 안나는 누리꾼들의 질문에 답을 하는 시간을 가졌다. 먼저 넷째 임신 소감에 대해 "가족 모두가 너무 행복해하고 있다"라며 기뻐했다.

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암 투병을 겪은 후 넷째를 가진 소회에 대해서는 "현재 몸 상태는 좋다. 이건(임신) 정말 신중하게 생각하고 결정한 일이었다. 저는 신뢰하는 의사들의 말을 잘 듣는 편이다. 의사와 항상 솔직하고 열린 대화를 나눠왔고, 이런 결정도 대화를 충분히 나눈 뒤 이뤄졌다"라고 말했다. 이어 "무엇보다 의사에게 임신해도 괜찮다는 확인을 받은 후 결정했다"라며 넷째 임신은 의사와 상의하며 신중히 계획한 것이라고 거듭 강조했다.

암 투병에 대한 질문도 이어졌다. "어떤 암이었고 현재 완치된 상태냐"라는 물음에 안나는 3년 전 삼중음성 유방암 완전관해(암이나 종양이 검사상 완전히 사라진 상태) 판정을 받았다고 밝혔다. 안나는 "수차례의 검사, 정기검진을 하고 의사들과 많은 대화를 거치며 제 건강에 대해 편하게 생각할 수 있는 상태가 되어 다행이라고 생각한다"라며 가벼워진 마음을 전했다.

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한편 박주호는 2015년 스위스 출신 안나와 결혼했으며 슬하에 2남 1녀를 뒀다. 2022년 암 투병 소식을 전했던 안나는 최근 넷째를 임신했다고 밝혔다. 축하가 쏟아진 한편, 안나의 암 투병 이력을 이유로 넷째 임신을 문제 삼는 악플이 나오기도 했다. "암 투병 중인데 넷째?", "환자가 넷째 임신을 하면 어쩌나. 출산이 몸을 얼마나 축내는데", "자중하지" 등 안나의 현재 건강 상태 등을 제대로 알지 못한 채 섣불리 우려를 나타내는 반응도 나왔다.

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joyjoy90@sportschosun.com