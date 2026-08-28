15기 정숙, ♥남편 '양다리 논란' 인정.."부모 반대에도 '흠집 안고 가겠다' 결혼"

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[스포츠조선 김소희 기자] '나는솔로' 출연자 15기 정숙이 남편의 '양다리 논란'에 대해 입장을 밝혔다.

28일 유튜브 채널 '루씨인사이트'에는 "파혼했던 남자와 결혼 | 나는솔로 15기 정숙, 9/2 KBS 방송 전에 먼저 말할게요"라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

영상 속 15기 정숙은 "꽁꽁 숨겨왔던 연애와 결혼 이야기를 풀어보려 한다"면서 "지금 결혼한 사람은 양다리 논란으로 문제가 많았던 친구 맞다"라고 솔직하게 인정했다.

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이어 "총 연애기간 1년 5개월, 헤어진 기간은 한달"이라고 밝혔다.

그는 남편과의 첫만남에 대해 소개팅이라고 밝혔다. 친구에게 소개를 해달라고 요청했고, 친구가 현재 남편 사진을 보여주자 마자 그는 2초만에 반해 소개해달라고 재촉했다고. 그는 "인생에서 첫눈에 반한 게 처음"이라며 "너무 제 스타일이라 '이 사람 무조건 잡아야겠다'라는 생각이 들었다"라고 떠올렸다.

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그렇게 첫 데이트 이후 두 번째 세 번째 만남까지 이어졌다고. 하지만 15기 정숙은 "썸이 한달동안 길게 탔다. '왜이렇게 길지?' 했는데 여자친구가 있었던 거였다"면서 "맞다. 욕 먹을만 하다"라고 인정했다.

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또한 15기 정숙은 남편 '양다리 논란'이 불거졌던 당시도 떠올렸다. 남편의 전여친들이 '양다리'를 폭로하면서 사실을 처음 알게됐다고. 15기 정숙은 "심장이 덜컥 놀랐다. 아직도 드라마, 영화같았다. 말도 안되는 비현실적인 게 내 인생이었다"면서 "어안이 벙벙했다"라고 떠올렸다.

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15기 정숙은 "(남편이) 무릎을 바로 꿇었다. 다 사실이라고 하더라"라며 "그때 새벽 3시까지 엄청 싸웠다. 받은 물건 다 부시고 찢었다. 그러고 헤어졌다"라고 말했다.

이후 15기 정숙은 "그때부터 술에 쩔어 살았다. 매일 새벽까지 술 마셨다. 열받으면 전화해서 욕했다. '너 당장 와서 사과하라'라고 했다"며 "그럼 걔는 와서 무릎 꿇고 울면서 사과했다. 그걸 한달 동안 했다"고 전했다.

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하지만 두 사람 사이에는 부동산 계약이라는 문제가 남아있었다. 15기 정숙은 "어쩔 수 없이 만났다. 사무적인 과정때문에 만났다. 너무 화가났는데, 얼굴 보면 좋은 감정이 떠오르더라. 가장 결혼하고 싶을 때 헤어졌으니까"라며 "그렇게 난리를 치다보니 저도 제 풀에 지쳤다. 그냥 이 정도 인연이면 그냥 만나보자라고 생각했다"고 전했다.

다만 15기 정숙은 두 가지 조건을 걸었다고.그는 "스스로 약속한 건 약점 잡지 않겠다였고, 남편에게는 다시는 그런짓하지 마라라고 하고 다시 만났다"고 말했다.

하지만 결혼 반대에 부딪혔다. 결혼식 2주 전까지 부모님에게 말하지 못했다는 그는 부모님이 기사를 접하고 먼저 연락이 왔다고. 하지만 그는 "내가 좋아하는 사람이라 이 사람 흠집도 안고 가겠다고 했다"면서 "상견례도 못했다. 양가 부모님은 결혼식장에 만났다"고 설명했다.

15기 정숙은 해당 사실을 밝히게 된 이유에 대해 "차라리 정면 돌파를 하고 싶었다. 남편에게도 '너도 잘못한 거 알지 않냐. 인정하고, 나도 받아들인 거에 대해 욕 먹으면 먹는 것이다"라며 "저희가 잡음이 많은 과정 속에서 결혼했다. 그래서 조심스럽고 껄끄러운 게 많았는데 다 해소하고 싶었다"라고 털어놨다.

앞서 15기 정숙은 올해 초 결혼을 앞두고 남편 환승 논란에 휩싸인 바 있다. 지난해 자신을 정숙 남편의 전 여자친구라고 밝힌 A씨는 정숙이 개설한 오픈채팅방에 글을 남기며 남편 B씨의 양다리 의혹을 제기했다.

A씨는 "(남편 B씨가) 나랑 사귀는 동안 몰래 소개팅하고, 환승에 결국 결혼까지 한다. 바람 주제에 공개 연애에 라이브 방송까지 출연하다니 뻔뻔하다"고 주장했다.

이어 B씨와 나눈 메시지를 공개하며 "정숙의 약혼남(B씨)은 전 여친과 연애 중인 10월 초에 소개팅을 잡았다. 연애 중(24.10.31)에 정숙 님과 소개팅을 했다. 소개팅을 하고도 전여친과 연애하면서 정숙 님과 썸 탔다"고 주장하며 논란이 확산됐다.

당시 논란에 별다른 입장을 밝히지 않았던 정숙은 지난 5월 B씨와 성당에서 결혼식을 올리고 부부가 됐다. 이후 처음으로 직접 입을 열어 논란이 불거졌던 당시의 상황과 결혼을 결심하기까지의 복잡했던 심경을 털어놓았다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com