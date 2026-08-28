한가인, ♥연정훈에 '6억 증여' 흔쾌히 OK…"대신 당신이 먼저"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 한가인이 남편 연정훈에게 6억 원을 증여할 수 있느냐는 질문에 흔쾌히 응하면서도, 자신에게 먼저 증여해야 한다는 조건을 내걸어 웃음을 안겼다.

27일 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는 '한가인이 다음날 바로 산 '주식 전문가 최고민수' 추천 ETF (종목 고르는법)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 한가인은 투자 전문가 최고민수를 만나 주식 투자에 대한 수업을 받았다.

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평소 주식 투자를 잘 하지 않는다는 한가인은 최고민수를 만나기 전 "내가 하나 잘 안 하는 게 있다. 요즘 주식들을 다들 하지 않냐"며 "공부를 해봐야 할 것 같아서 스승님을 찾아왔다"고 밝혔다.

이후 최고민수는 주식 초보인 한가인의 눈높이에 맞춰 반도체 지수를 비롯해 투자와 관련한 다양한 개념을 설명했다.

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그러던 중 절세 방법을 설명하는 과정에서 자연스럽게 '증여' 이야기가 나왔다. 최고민수는 주식 투자로 8억 원의 이익을 얻은 상황을 가정한 뒤 배우자에게 증여할 경우 적용되는 증여재산공제에 대해 설명했다.

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최고민수는 한가인에게 "그 6억 원을 연정훈에게 보낼 수 있냐"고 물었다.

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갑작스러운 질문에 한가인은 "세금을 낼 건지 아니면 남편에게 보내줄 건지 묻는 거냐"고 상황을 다시 한번 확인했다.

이어 별다른 고민 없이 "그럼 줘야지"라고 답하며 남편 연정훈에게 6억 원을 증여할 수 있다는 반응을 보였다.

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그러자 최고민수는 "약간 주저하는 모습이 잡혔다"고 한가인을 짓궂게 놀려 웃음을 자아냈다.

하지만 한가인에게도 조건은 있었다. 그는 곧바로 "대신 연정훈도 나에게 증여를 해야 한다"고 강조했다.

특히 한가인은 자신보다 연정훈이 4살 많다는 점을 언급하며 "4살 많은 연정훈이 나에게 먼저 증여해줘야 한다"고 덧붙여 웃음을 더했다.

실제 증여가 아닌 절세 방법을 설명하기 위해 설정한 가상의 상황이었지만, 거액의 돈이 오가는 질문에도 유쾌하게 받아치는 한가인의 모습이 눈길을 끌었다.

narusi@sportschosun.com