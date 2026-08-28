'이상화♥' 강남, 결혼 8년차에 2세 언급…"딸이 좋지, 아들은 필요 없어"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 겸 방송인 강남이 결혼 8년 차에 2세에 대한 생각을 언급했다.

'지하철 친구' 최승리 씨가 2세 계획을 밝히며 딸을 원한다고 하자, 강남 역시 "딸이 좋지"라며 공감해 눈길을 끌었다.

27일 유튜브 채널 '동네친구강나미'에는 '지하철 친구와 하늘이의 진짜(?) 첫 만남'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

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이날 강남은 '지하철 친구' 최승리 씨와 야외에서 솥뚜껑에 고기를 구워 먹으며 이야기를 나눴다. 촬영 도중에는 강남의 조카 하늘이 깜짝 등장해 반가움을 더했다.

당초 하늘은 강남의 촬영 제안을 거절했다고. 강남은 앞서 하늘에게 전화해 "고기 먹는 거 촬영할 건데 올래?"라고 물었지만 시큰둥한 반응이 돌아오자 그대로 전화를 끊었다고 설명했다.

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하지만 하늘은 마음이 쓰였는지 결국 촬영장을 찾았다. 강남이 "뭐야, 너 안 온다며?"라고 놀라자 하늘은 "원래 안 간다고 했다. 그런데 10분 뒤에 전화했잖아. 그냥 신경 쓰이더라"고 말했다.

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이어 "삼촌이 좀 불쌍하게 얘기했다"고 솔직하게 털어놨고, 강남은 "미안해서 왔구나"라며 예상치 못한 등장에 감동했다.

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이후 하늘과 최승리 씨가 서로 궁금했던 것을 묻는 시간이 이어졌다.

하늘은 최승리 씨에게 "지금 2세 계획이 있으신가요?"라고 물었다. 최승리 씨가 2세 계획이 있다며 딸을 원한다고 밝히자, 이를 듣던 강남은 "딸이 좋지. 귀엽잖아"라고 공감했다.

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이어 장난스럽게 "아들은 필요 없어"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

강남과 이상화는 2018년 SBS '정글의 법칙 in 라스트 인도양'을 통해 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했다. 두 사람은 2019년 3월 열애 사실을 인정했고, 같은 해 10월 12일 결혼식을 올리며 부부가 됐다.

narusi@sportschosun.com