'나 홀로 집에2' 올해만 4명 떠났다…제이 P. 모건·팀 커리 하루 차 별세

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[스포츠조선 이지현 기자] 영화 '나 홀로 집에2: 뉴욕을 헤매다'에 출연했던 가수 겸 배우 제이 P. 모건(Jaye P. Morgan)이 별세했다. 향년 94세. 공교롭게도 하루 뒤 같은 작품에 출연했던 배우 팀 커리까지 세상을 떠나면서 팬들의 안타까움이 커지고 있다.

27일(현지시간) AP통신 등 외신에 따르면 제이 P. 모건은 지난 24일 미국 워싱턴주 롱뷰에서 자연사했다. 오랜 변호사이자 친구인 마크 센드로프가 그의 사망 소식을 전했다.

1931년 태어난 모건은 1950년대 미국에서 큰 인기를 누린 가수다. 1955년에만 'That's All I Want From You', 'The Longest Walk', 'Danger! Heartbreak Ahead', 'If You Don't Want My Love', 'Pepper-Hot Baby' 등 다수의 히트곡을 내놓으며 전성기를 누렸다.

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이후 활동 영역을 TV로 넓힌 그는 '더 투나잇 쇼'를 비롯해 여러 토크쇼와 예능 프로그램에 출연했다. 특히 1976년부터 인기 프로그램 '더 공 쇼(The Gong Show)'의 유명인 심사위원으로 활약하며 가수 못지않게 방송인으로 이름을 알렸다.

국내 관객에게 익숙한 작품에도 얼굴을 비쳤다. 바로 1992년 개봉한 맥컬리 컬킨 주연 영화 '나 홀로 집에2: 뉴욕을 헤매다'다.

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모건의 출연 분량은 많지 않았다. 극 중 케빈 맥콜리스터가 TV로 시청하는 가상의 게임쇼 '딩-댕-동(Ding-Dang-Dong)'에 등장하는 유명인 출연자 역할이었다. 케빈과 직접 만나는 인물은 아니지만 TV 화면 속에 모습을 드러내며 짧은 카메오 출연 기록을 남겼다.

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특히 모건의 별세 직후 '나 홀로 집에2'의 또 다른 배우 팀 커리의 비보까지 전해졌다.

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팀 커리는 지난 25일 미국 로스앤젤레스 자택에서 80세를 일기로 세상을 떠났다. 모건이 숨진 바로 다음 날이다. 정확한 사인은 공개되지 않았다. 커리는 2012년 심각한 뇌졸중을 겪은 뒤 거동에 어려움을 겪어왔으며 오랜 기간 휠체어를 사용했다.

팀 커리 역시 '나 홀로 집에2'에서 강렬한 존재감을 남겼다. 그는 홀로 뉴욕에 떨어진 케빈이 투숙한 플라자 호텔의 컨시어지 미스터 헥터 역을 맡았다. 어린 케빈의 정체를 수상하게 여기며 뒤를 쫓다가 번번이 당하는 모습으로 웃음을 안겼다.

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올해 '나 홀로 집에2' 출연 배우들의 비보는 두 사람뿐만이 아니다.

지난 1월에는 케빈의 엄마 케이트 맥콜리스터를 연기한 캐서린 오하라가 71세로 별세했다. 이어 지난 7월에는 뉴욕 센트럴파크에서 케빈과 우정을 나누는 '비둘기 아줌마' 역으로 깊은 인상을 남긴 배우 브렌다 프리커가 세상을 떠났다.

여기에 8월 제이 P. 모건과 팀 커리까지 하루 간격으로 별세하면서 2026년에만 '나 홀로 집에2' 출연 배우 네 명이 세상을 떠나게 됐다.

1992년 개봉한 '나 홀로 집에2'는 가족과 떨어져 홀로 뉴욕에 도착한 케빈의 모험을 그린 작품이다. 전편에 이어 맥컬리 컬킨이 케빈 역을 맡았으며 조 페시, 다니엘 스턴, 캐서린 오하라 등이 출연했다. 개봉한 지 30년이 훌쩍 지난 현재까지도 대표적인 크리스마스 영화로 사랑받고 있다.

olzllovely@sportschosun.com