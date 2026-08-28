김수현, 드디어 국내 무대 선다…故김새론 논란 후 첫 공식석상은 'TMA'

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김수현이 고(故) 김새론과 관련한 논란 이후 처음으로 국내 공식석상에 선다. 지난해 3월 기자회견 이후 약 1년 6개월 만이다.

28일 '더팩트 뮤직 어워즈(THE FACT MUSIC AWARDS, TMA)' 조직위원회는 "김수현이 오는 9월 19일 부산아시아드주경기장에서 열리는 '2026 더팩트 뮤직 어워즈'에 시상자로 참석한다"고 밝혔다.

이번 참석에 특히 관심이 쏠리는 이유는 김수현이 지난해 고 김새론과 관련한 논란에 휩싸인 뒤 국내 공식 활동을 사실상 중단했기 때문이다.

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김수현은 지난해 3월 고 김새론 유족 측과 유튜브 채널 가로세로연구소가 두 사람이 과거 교제했다는 주장을 제기하면서 논란의 중심에 섰다. 특히 김새론이 미성년자였던 시절부터 교제했다는 의혹이 제기되면서 파장이 커졌다.

이에 김수현 측은 고인과 교제한 사실 자체는 인정하면서도 교제 시점에 대해서는 "고인이 성인이 된 이후"라는 입장을 밝히며 미성년자 시절 교제 의혹을 강하게 부인했다.

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김수현은 같은 달 31일 서울 마포구에서 기자회견을 열고 직접 입장을 밝혔다. 당시 그는 "고인이 미성년자였던 시절 교제하지 않았다"며 관련 의혹을 재차 부인했다.

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그러나 논란의 여파로 김수현의 활동에는 제동이 걸렸다. 광고계에서 김수현을 모델로 내세운 홍보물이 잇따라 사라졌고, 주연을 맡은 디즈니+ 시리즈 '넉오프' 역시 공개 일정에 영향을 받았다. 이후 김수현은 국내 공개 행사에서 모습을 드러내지 않은 채 법적 대응에 집중했다.

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긴 공백을 깨고 먼저 움직임이 포착된 곳은 해외였다. 김수현은 최근 필리핀 의류 브랜드 벤치(BENCH)의 광고 촬영에 나서며 활동 재개의 신호탄을 쐈다. 이어 인도네시아 최대 민영 방송사 RCTI의 창사 37주년 특집 생방송 '마하카르야 RCTI 37(MAHAKARYA RCTI 37)'에 스페셜 게스트로 출연해 현지 팬들과 만났다.

해외에서 조금씩 활동을 재개해온 김수현이 이번에는 국내 팬들 앞에 모습을 드러낸다. '2026 더팩트 뮤직 어워즈' 참석이 예정대로 이뤄질 경우 논란 이후 그의 첫 국내 공식석상이 된다는 점에서 현장에 상당한 관심이 집중될 전망이다.

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특히 기자회견이 자신의 입장을 설명하기 위해 마련된 자리였다면, 이번 TMA는 본업과 연계된 대규모 대중문화 행사라는 점에서 의미가 다르다. 김수현이 시상자로 무대에 올라 어떤 모습을 보여줄지, 별도의 입장이나 메시지를 내놓을지도 관심사다.

김수현은 2007년 MBC '김치 치즈 스마일'로 데뷔한 뒤 KBS2 '드림하이', MBC '해를 품은 달', SBS '별에서 온 그대', 영화 '도둑들' 등에 출연하며 한류 스타로 자리매김했다. 2024년에는 tvN '눈물의 여왕'이 최고 시청률 24.9%를 기록하며 역대 tvN 토일드라마 최고 시청률 기록을 세우기도 했다.

한편 '2026 더팩트 뮤직 어워즈'는 오는 9월 19일 부산아시아드주경기장에서 개최된다. 라이즈, 리센느, 싸이커스, 아이딧, 아일릿, 알파드라이브원, 에반, 에이티즈, 엔믹스, 올데이 프로젝트, 임영웅, 최예나, 코르티스, 클로즈 유어 아이즈, 키키, 트레저, 트리플에스 등 총 17팀이 무대에 오른다.

olzllovely@sportschosun.com