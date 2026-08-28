'아형'서 아내 만났는데…민경훈, 11년 만에 전격 하차 "마지막 녹화 끝"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 민경훈이 약 11년 동안 함께한 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님'을 떠난다.

28일 스타뉴스에 따르면 민경훈은 최근 '아는 형님' 제작진과 논의한 끝에 프로그램에서 하차하기로 결정했다. 오랜 기간 쉼 없이 활동해온 만큼 재충전을 위한 시간을 갖겠다는 뜻을 제작진에 전한 것으로 알려졌다.

제작진 역시 원년 멤버로 11년 가까이 프로그램을 지켜온 민경훈의 의사를 존중해 하차를 결정했다. 민경훈은 이미 마지막 녹화까지 마친 상태다.

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민경훈은 '아는 형님'이 처음 방송된 2015년 12월부터 자리를 지켜온 원년 멤버다. 버즈의 보컬로 무대에서 카리스마 넘치는 모습을 보여줬던 그는 '아는 형님'에서는 엉뚱하면서도 어디로 튈지 모르는 캐릭터로 반전 매력을 드러냈다.

특유의 예측하기 어려운 답변과 거침없는 입담은 '아는 형님'의 웃음 포인트 가운데 하나로 자리 잡았고, 강호동·이수근·서장훈·김희철 등 멤버들과 오랜 시간 호흡을 맞추며 프로그램의 전성기를 함께했다.

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민경훈에게 '아는 형님'은 예능 프로그램 이상의 의미를 갖는다. 평생의 인연까지 이 프로그램을 통해 만났기 때문이다.

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민경훈은 '아는 형님'을 통해 인연을 맺은 4살 연상의 JTBC 신기은 PD와 2024년 11월 결혼했다. 특히 자신의 결혼 소식도 '아는 형님'에서 멤버들에게 직접 알리며 프로그램에 대한 남다른 애정을 드러낸 바 있다.

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이로써 민경훈은 결혼이라는 인생의 중요한 전환점을 함께한 '아는 형님'에서 약 11년 만에 내려오게 됐다.

최근 '아는 형님'은 멤버 구성에도 변화가 이어지고 있다. 김희철이 건강상의 이유로 잠정 하차한 데 이어 민경훈까지 떠나면서 장기간 이어져 온 기존 멤버 구도에도 적지 않은 변화가 예상된다.

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현재 원년 멤버 가운데서는 강호동, 이수근, 서장훈, 김영철이 자리를 지키고 있다. 이상민은 2016년 3월 합류했으며, 김신영은 지난 5월 새 멤버로 투입됐다.

민경훈의 빈자리는 당분간 스페셜 멤버들이 채울 것으로 전해졌다.

olzllovely@sportschosun.com