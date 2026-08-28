김성령·김성경 자매, 독립운동가 후손이었다…태극기 진품 앞에서 '눈물'

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 김성경이 독립운동가였던 외증조부를 언급하며 자신이 독립유공자 후손으로 인정받았다고 밝혔다. 배우 하영의 증조부를 둘러싼 일제강점기 친일 행적 논란이 이어지는 가운데 알려진 가족사라는 점에서도 눈길을 끈다.

27일 유튜브 채널 '절에 간 성경'에는 김성경이 역술가 겸 관상가 박성준과 함께 북한산에 자리한 천년고찰 진관사를 찾았다.

두 사람이 방문한 진관사 칠성각은 지난 2009년 보수 과정에서 역사적 가치가 높은 유물이 발견된 곳이다. 100년이 넘은 건물을 해체·복원하던 중 불당과 기둥 사이에 숨겨져 있던 한지 뭉치가 발견됐고, 그 안에서는 태극기와 1919년 6월부터 12월 사이 발행된 신문류 19점이 나왔다.

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특히 발견된 태극기는 일장기 위에 먹으로 태극과 4괘를 덧그려 만든 것으로 알려졌다. 본엄 스님은 함께 발견된 자료 등을 토대로 해당 태극기가 1919년 3·1운동 당시 사용된 것으로 보고 있다고 설명했다. 독립운동가 백초월 스님이 독립운동 과정에서 보관하다 경찰에 붙잡히기 전 진관사에 숨겨 놓았을 것으로 추정된다는 설명도 덧붙였다.

이야기를 듣던 김성경은 당시 상황을 떠올리며 깊이 몰입했다. 그는 "스님이 우리 태극기를 숨기면서 흙을 덮으셨다는데 그때 어떤 마음이실까? 갑자기 그런 상상을 하게 됐다"며 눈시울을 붉혔다.

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이어 실제 태극기 진품을 마주한 김성경은 감정을 감추지 못했다. 본엄 스님이 쉽게 접하기 어려운 태극기 진품을 직접 보여주자 김성경은 "나 소름 돋아. 나 오버야? 눈물 나려고 한다"고 말한 뒤 결국 눈물을 쏟았다.

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특히 본엄 스님으로부터 일장기 위에 먹으로 그려진 태극기라는 설명을 들은 김성경은 한동안 태극기에서 눈을 떼지 못했다. 일제강점기 제국주의의 상징인 일장기 위에 직접 태극기를 그렸다는 점에서 당시 독립운동가들의 독립 의지가 고스란히 담긴 유물이라는 설명이었다.

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김성경이 유독 남다른 감정을 보인 데에는 가족사도 있었다. 김성경은 "우리 외할아버지는 6·25 때 군의관이셨고 외증조할아버지가 독립운동을 하셨다"고 밝혔다.

이어 최근 자신이 국가보훈부 제60차 독립유공자 후손위원회를 통해 독립유공자 후손으로 지정됐다는 사실도 전했다.

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김성경이 공개한 독립유공자 후손확인위원회의 심사결과에는 '독립유공자 이창운 선생과 귀하의 후손관계를 심사한 결과, 후손으로 인정되었음을 알려드립니다'라고 적혀있다.

이에 따라 김성경뿐 아니라 친언니인 배우 김성령 역시 독립운동가의 후손이라는 가족사가 자연스럽게 알려지게 됐다.

한편 김성경은 1993년 SBS 2기 공채 아나운서로 데뷔했으며 프리랜서 전향 이후 방송인으로 활발하게 활동하고 있다. 배우 김성령의 친동생으로도 잘 알려져 있다.

olzllovely@sportschosun.com