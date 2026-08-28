오마이걸 미미, 설거지하던 보조 셰프의 반전…신메뉴까지 터졌다('우주떡집')

'우주떡집' 방송화면 캡처

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 오마이걸(OH MY GIRL) 미미가 주방의 빈틈을 채우는 보조 셰프에서 신메뉴를 만들어내는 메뉴 개발자까지, '우주떡집'의 든든한 살림꾼으로 존재감을 키우고 있다.

미미는 최근 방송 중인 tvN '우주떡집'에서 이은지, 이영지, 안유진과 함께 떡집을 운영하며 좌충우돌 영업기를 펼치고 있다. 주방의 흐름을 빠르게 파악해 필요한 일을 먼저 찾아 나서는가 하면, 함께 일하는 멤버들까지 세심하게 챙기며 곳곳의 빈자리를 메우고 있다.

특히 메인 셰프 이영지가 요리에 집중할 수 있도록 묵묵히 뒤를 받쳤다. 밑재료를 손질하고 주문이 뜸한 틈에는 밀린 설거지를 해치웠으며, 남은 주문까지 꼼꼼히 확인했다. 눈앞의 요리뿐만 아니라 영업 전반을 살피며 주방이 원활하게 돌아가도록 힘을 보탰다.

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미미 특유의 다정한 화법도 빛을 발했다. 적재적소에서 멤버들에게 칭찬을 건네며 분위기를 끌어올렸고, 식당 방문을 망설이는 어르신에게는 "어머님 같은 분들이 오셔야 빛나는 거죠"라는 말로 마음을 움직여 영업까지 성공시켰다.

"최고의 식사를 대접하리다"라는 당찬 각오만큼 요리 실력도 날로 성장하고 있다. 보조 역할에 머물지 않고 직접 신메뉴 개발에도 나섰다. 평소 '디저트 대가'로 불리는 미미는 태국 방콕에서 맛본 길거리 디저트에서 아이디어를 얻어 '버터크림떡'을 선보였다. 멤버들은 물론 손님들의 호평까지 얻으며 정식 메뉴 출시를 확정했다.

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영업 3일 차에는 또 다른 신메뉴 '감자크림떡자냐'로 승부수를 띄운다. 앞서 메인 셰프 선발전에서 선보였던 메뉴에 찰떡을 더해 새롭게 완성한 것으로, '버터크림떡'에 이어 또 한 번 손님들의 입맛을 사로잡을지 관심이 쏠린다.

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이처럼 미미는 필요한 순간 한발 먼저 움직이는 센스부터 사람을 편안하게 만드는 다정함, 직접 메뉴를 만들어내는 아이디어까지 더하며 '우주떡집'에서 자신만의 역할을 만들어가고 있다.

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미미는 최근 데뷔 11년 만에 첫 번째 싱글 '비시 보시 배시(Bish Bash Bosh)'를 발매하고 솔로 아티스트로 데뷔했다. 브레이크 비트를 기반으로 한 묵직한 리듬과 베이스가 돋보이는 힙합 트랙으로, 미미는 곡 전체 프로듀싱을 비롯해 작사와 작곡에도 직접 참여하며 음악적 역량을 드러냈다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com