[공식] "폭발적인 흥행 신드롬"…'오디세이', 26일 연속 전체 1위→개봉 4주 차 예매량 50만 장 돌파

영화 '오디세이'의 레드카펫 행사가 4일 오후 서울 영등포 타임스퀘어에서 열렸다. 크리스토퍼 놀란 감독, 맷 데이먼, 샤를리즈 테론, 엠마 토마스가 함께 무대에서 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.4/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '오디세이'가 개봉 4주차에 접어들었음에도 불구하고 전체 예매율 1위 수성은 물론 예매량 50만 장을 돌파하는 기염을 토했다.

영화관입장권 통합전산망에 따르면 '오디세이'는 28일(오전 7시 기준) 예매량 51만 5천 장을 돌파했다. 개봉 후 시간이 지날수록 예매량이 점차 감소하는 일반적인 추세와 달리, '오디세이'는 개봉 4주차에도 좀처럼 꺾이지 않는 예매 추이를 보여주며 뜨거운 관람 열기를 이어가고 있어 놀라움을 더한다.

특히 이 같은 수치는 천만 관객을 동원한 역대 흥행 대작들의 동시기 기록을 훌쩍 뛰어넘는 압도적인 기록으로 더욱 이목을 집중시킨다. 1,150만 관객을 동원한 '범죄도시4'의 개봉 22일째 예매량 약 10만 장을 비롯해, 1,270만 관객을 동원한 '암살'의 개봉 25일째 예매량 약 15만 장, 1,269만 관객을 동원한 '범죄도시2'의 개봉 25일째 예매량 약 8만 장과 비교했을 때, 개봉 4주 차에 50만 장이라는 예매량을 기록한 '오디세이'의 흥행 화력이 얼마나 경이로운 수준인지 실감케 한다. 쟁쟁한 천만 영화들의 기록을 가뿐히 뛰어넘은 '오디세이'는 개봉 4주차에도 압도적인 흥행 저력을 과시하며 극장가의 새로운 흥행 역사를 써 내려가고 있다.

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뿐만 아니라 '오디세이'는 개봉 이후 박스오피스와 예매율 1위 자리를 단 하루도 내주지 않으며 적수 없는 독주 체제를 이어가고 있다. 여기에 800만 관객 달성까지 목전에 두며 거침없는 흥행 질주를 이어가고 있어 앞으로의 기록에도 이목이 집중된다.

한편 '오디세이'는 트로이 전쟁이 끝난 후, 이타카의 왕 오디세우스가 고향과 가족의 품으로 돌아가기 위해 겪는 10년간의 파란만장한 여정을 그린 작품이다. 배우 맷 데이먼, 톰 홀랜드, 앤 해서웨이, 로버트 패틴슨, 젠데이아, 샤를리즈 테론 등이 출연했고, '인터스텔라', '덩케르크', '테넷', '오펜하이머'의 크리스토퍼 놀란 감독이 메가폰을 잡았다. 전국 극장에서 상영 중.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com