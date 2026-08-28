'재혼' 최정윤, 남편 없이 딸과 떠났다…캐나다 한 달 살기 시작 "눈물 나려 해".

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 최정윤이 딸과 캐나다 한 달 살기를 시작했다.

27일 최정윤의 유튜브 채널에선느 '한국에선 절대 상상 못 해요. 최정윤 가족과 핼리팩스 이민가다?!'라는 제목의 영상이 게재됐다.

최정윤 모녀는 고모가 살고 있다는 캐나다 핼리팩스로 한 달 살기를 하러 갔다. 최정윤은 "엄마와의 캐나다 여행이 어떻게 될지, 여행이라기엔 가족 집에 있는 거여서 현지의 삶을 즐기면서 지우는 영어 단어 500개 외워오기로 했다"고 밝혔고 딸은 "아빠는 5kg 빼기. 아빠가 5kg 못 빼면 공부하지 말라 하더라"라고 밝혔다. 이와 함께 자막에는 '캐나다 안 가는 아빠의 미션'이라며 남편은 캐나다에 함께 떠나지 않는다고 밝혔다.

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경유를 위해 몬트리올에서 내린 최정윤 가족. 최정윤은 "비행은 아주 편안했고 우리 지우가 너무 행복해한다. 너무 좋은가보다. 지우가 저렇게 좋아하는 모습을 보니까 오길 잘했다는 생각이 든다"고 흐뭇해했다. 딸은 "저는 2학년 2학기 때 아빠랑 같이 캐나다를 왔다. 그때도 고모네 집에서 한 달 살기 했는데 놀러 온 거고 공부하러 온 건 아니다. 이번에 공부도 할 거지만 그때는 시차적응이 바로 됐다. 이번에도 시차적응이 될진 모르겠다"고 똑부러지게 말했다.

몬트리올에서 하루를 묵은 끝에 고모네 집에 온 최정윤 가족. 아이들은 집에 도착하자마자 마당에 있는 트램펄린을 타며 신나게 놀았다. 이 모습을 본 최정윤은 "세상에 비행기 타고 힘들게 와가지고. 너무 사랑스럽다. 이런 게 정말 아이들이 꿈꾸는 공간인데 눈물이 나려고 한다"고 밝혔다.

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편, 배우 최정윤은 2011년 이랜드 그룹 부회장의 장남이자 그룹 이글파이브 출신 윤태준과 결혼, 슬하에 딸 하나를 뒀지만 2022년 이혼했다.

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이후 4년 만인 지난 2월 최정윤은 5살 연하 비연예인과 깜짝 재혼 소식을 알렸다. 최정윤의 딸도 남편을 '아빠'라 부르며 잘 따른다고. 결혼식을 올리지 않은 이유에 대해 최정윤은 "둘 다 결혼식을 하고 싶진 않았다. 근데 딸은 계속 결혼식을 하라더라. 근데 내가 하고 싶지 않다고 하니까 포기했는데 그럼 사진이라도 찍자더라. 진심으로 어필하길래 사진을 찍었다"고 웨딩 사진만 찍었다고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com