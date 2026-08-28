아파트 22억 아파트→단독주택 45억…동탄 부동산도 뜨겁다('홈즈')

'구해줘! 홈즈' 방송화면 캡처

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[스포츠조선 정빛 기자] 22억 5000만 원 아파트부터 45억 원 단독주택까지. 뜨겁게 달아오른 동탄 부동산 시장의 현재가 공개됐다.

27일 방송된 MBC '구해줘! 홈즈'(이하 '홈즈')에서는 경기 화성 동탄으로 임장을 떠난 모습이 그려졌다.

이날 방송은 2026년 상반기 높은 아파트값 상승률을 기록하며 주목받고 있는 동탄을 집중적으로 살펴봤다. 삼성전자 화성사업장이 위치한 화성시는 반도체 산업을 중심으로 성장해온 지역이다. 이날 모델 이현이와 이혜정이 게스트로 출연해 MC 김숙과 함께 동탄의 다양한 매물을 둘러봤다. 특히 이현이는 남편이 삼성전자에 재직 중이라며 과거 동탄에서 직접 집을 알아본 경험도 있다고 밝혔다.

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첫 번째 임장지는 동탄역을 중심으로 형성된 이른바 '동탄 3대장' 아파트 가운데 한 곳이었다. 거실 통창 너머로 골프장이 시원하게 펼쳐지는 전망부터 시선을 사로잡았다. 이현이와 이혜정은 엄마들이 선호하는 골프장 이용 시간대를 두고 이야기를 나누며 공감대를 형성했다.

남편의 취미방에서는 뜻밖의 '영역 전쟁'도 포착됐다. 남편의 공간 한편을 아내의 그림이 차지하고 있었던 것. 이를 본 두 사람은 부부 사이 공간을 둘러싼 현실적인 이야기를 나눴다. 해당 아파트의 매매가는 22억 5000만 원이었다. 세 사람은 인근 부동산도 찾아 동탄의 실제 집값과 시세를 살폈다.

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두 번째로는 동탄2신도시 아파트 단지 사이에 자리한 단독주택을 찾았다. 평창동 단독주택에 거주 중인 이혜정은 김숙이 "평창동의 평지 버전"이라고 표현하자 공감했고, 이현이는 웅장한 규모에 "전원주택이 아닌 성"이라며 놀라워했다.

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내부 역시 남다른 규모를 자랑했다. 곡선으로 마감한 벽면과 높은 층고가 돋보이는 거실에 이어 야외 자동 개폐 데크를 열자 프라이빗 수영장이 등장했다.

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이곳에서 이혜정은 남편 이희준의 동료 배우들을 집으로 초대해 직접 요리를 대접한다는 이야기도 전했다. 아이들을 위한 놀이방에는 별마당 도서관을 연상시키는 대형 책장이 설치돼 있었고, 2층에는 순환 구조로 연결된 안방과 복층으로 꾸민 딸의 방이 자리했다.

여기에 3층의 넓은 루프탑부터 지하 차고, 스크린 골프장, 사우나까지 갖추고 있었다. 모든 공간을 둘러본 뒤 공개된 매매가는 45억 원이었다.

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마지막 임장지는 동탄1신도시에 위치한 아파트 펜트하우스였다. 삼성전자까지 도보 약 5분 거리로, 해당 단지에서 단 6세대뿐인 펜트하우스가 매물로 등장했다.

높은 층고와 대형 창을 갖춘 거실에는 자연 채광이 쏟아졌고, 창밖으로 동탄2신도시까지 한눈에 내려다볼 수 있었다. 넓은 안방에는 두 개의 발코니가 자리했으며, 2층에는 동탄 시내를 조망할 수 있는 순환형 베란다가 마련돼 있었다.

해당 펜트하우스의 매매가는 14억 원으로 공개됐다. 앞서 둘러본 동탄2신도시 매물들과 비교해 상대적으로 낮은 가격대가 눈길을 끌었다.

이처럼 '홈즈'는 아파트부터 단독주택, 희소성 높은 펜트하우스까지 각기 다른 동탄의 주거 형태와 가격대를 살펴보며 빠르게 변화한 동탄 부동산 시장의 면면을 짚었다.

MBC '구해줘! 홈즈'는 매주 목요일 오후 10시 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com