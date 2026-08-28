'익스' 이상미, 첫 CF 찍고 20년 기다린 보람…광고주 다시 움직인 상큼美

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[스포츠조선 조민정 기자] 밴드 익스 출신 가수 이상미가 약 20년 만에 광고 모델로 카메라 앞에 선 벅찬 소감을 전했다.

이상미는 27일 자신의 개인 계정에 "여러분, 제가 드디어 광고를 찍었습니다"라며 새롭게 촬영한 광고 영상을 공개했다.

영상 속 이상미는 흰색 의상에 머리를 단정하게 묶고 특유의 밝고 상큼한 매력을 발산했다. 푸른 들판을 배경으로 환한 표정을 지으며 제품을 소개하는가 하면 만족스러운 표정을 짓기도 했다. 20년 전 데뷔 당시를 떠올리게 하는 변함없는 미모와 통통 튀는 에너지가 돋보였다.

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이상미에게 이번 촬영은 더욱 특별했다. 그는 "데뷔했던 그해 익스 멤버들과 광고를 찍었었다"며 "그리고 20년 만에 CF라는 걸 찍었다"고 남다른 감회를 밝혔다. 이어 "이 감사함과 기쁨과 감동을 며칠간 감추느라 혼났다. 저 당분간 좀 신나 있어도 될까요?"라고 벅찬 마음을 드러냈다. 춤추는 이모티콘을 연이어 덧붙인 그는 새롭게 광고하는 제품과 CF에 많은 사랑을 보내 달라고 당부했다.

팬들도 오랜만에 전해진 이상미의 광고 소식을 함께 축하했다. "왜 안 늙어요?", "더 젊어지면 어떡하나", "아직도 상큼하다", "20년 만의 광고를 축하한다", "이상미라니 잘 어울린다" 등의 반응이 이어졌다.

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한편 이상미는 2005년 제29회 MBC 대학가요제에서 밴드 익스의 보컬로 출전해 '잘 부탁드립니다'로 대상을 받았다. 취업 준비생의 고민을 유쾌하게 풀어낸 노래와 "안녕하세요"로 시작하는 밝은 무대로 단숨에 주목받았다. 이후 가수 활동뿐 아니라 각종 예능과 교양 프로그램에서 리포터와 방송인으로 활약했다. 2019년 비연예인 남성과 재혼한 이상미는 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com