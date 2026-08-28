"시원한 부활 액션 탄생"…구교환 '부활남: 더 레드', 개봉 전부터 뜨겁네

사진 제공=롯데엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '부활남: 더 레드'가 개봉을 앞두고 온라인에서 뜨거운 화제를 모으고 있다.

앞서 진행된 서울, 대전, 부산, 광주 등 전국 곳곳에서 극장 벽보를 포착하여 응모하는 인증샷 이벤트는 총 1,626명이 참여하여, 예비 관객들의 뜨거운 호응을 이끌어냈다. 특히 얼굴에 남은 상처와 벽에 박힌 탄흔에도 불구하고 한껏 여유로운 표정을 짓고 있는 석환의 모습이 담긴 얼굴 포스터와 "구월엔 부활남, 극장에서 부활!"이라는 위트 있는 카피가 어우러져 '부활남: 더 레드'만의 유쾌한 매력을 고스란히 전하며 영화에 대한 궁금증을 한층 높였다.

티저 예고편 역시 공개 직후 누적 조회수 584만 회를 기록하며 폭발적인 반응을 모으고 있다. 평범한 취업 준비생에서 죽을수록 강해지는 부활 능력을 갖게 된 석환 역의 구교환은 특유의 능청스러운 연기 톤과 야구 배트를 활용한 시원한 타격 액션을 선보이며 올가을 극장가에 타격감 넘치는 카타르시스를 기대케 한다. 여기에 극에 긴장감과 재미를 더할 신승호, 강기영, 김시아와의 폭발적인 케미스트리 역시 극장에서 꼭 봐야 하는 영화임을 예고한다.

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예비 관객들은 "구교환 액션 씬 너무 기대된다", "처음에 야구 방망이 액션 멋지네", "드디어 왔구나. 나의 빨머남..", "'석환'이 계속 렌즈 보면서 얘기하는 거 참 재밌고 좋네", "고화질로 심지어 큰 스크린으로 볼 수 있다니" 등 시원한 부활 액션, 영화에서 꼭 봐야 하는 기대감 등 높은 관심을 쏟아내고 있다. 이처럼 극장 벽보 이벤트부터 티저 예고편까지 개봉 전부터 온라인상에서 뜨거운 화제성을 이어가고 있는 영화 '부활남: 더 레드'는 관객들에게 강렬하고 신선한 '빨간 맛' 액션 쾌감을 선사할 것이다.

한편 '부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생 석환이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 걸 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 펼쳐지는 이야기를 그린 작품이다. 배우 구교환, 신승호, 강기영, 김시아, 김성령이 출연했고, '뷰티 인사이드' '독전 2'의 백종열 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 9월 30일 개봉.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com