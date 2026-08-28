'지연과 이혼' 황재균, 댓글창 조롱잔치에 직접 입 열었다..."앞으로도 폭탄 부탁"

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[스포츠조선 김수현기자] 야구선수 출신 방송인 황재균이 자신을 향한 짓궂은 댓글을 직접 읽으며 유쾌하게 받아쳤다.

황재균은 지난 27일 자신의 SNS에 "예고편 댓글창에 조롱잔치 열렸다는 소식에 급하게 편성 잡았습니다. 앞으로도 댓글 폭탄 부탁드립니다"라는 글을 남겼다.

이날 유튜브 채널 '일루황'에는 '정보) 예고편 댓글들 일루와!'라는 제목의 영상이 공개됐다.

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영상에서 황재균은 자신의 예고편을 향한 누리꾼들의 반응과 댓글을 직접 확인했다.

PD가 "생각보다 반응이 많다"고 하자 황재균은 "난 솔직히 이렇게까지 반응이 좋을 줄은 몰랐고, 또 댓글이 이렇게 많이 달릴 줄 몰랐다"고 말했다.

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이어 "놀라기도 했고 감사하다. 나는 이제 관심을 이렇게 가져준다는 게, 조용한 관종으로서…"라며 웃음을 보였다.

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결국 황재균은 자신을 향한 댓글을 직접 읽어보는 콘텐츠를 진행했다. 댓글에는 재치 넘치면서도 짓궂은 반응들이 이어졌다.

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황재균은 "제가 댓글을 많이 봤는데 솔직히 얘기하면 이해 못 할 말들이 있다. 제가 신조어를 잘 모른다"고 털어놔 웃음을 자아냈다.

특히 "패션 인스타 채널 반대한다", "일단 머리부터 잘라요 제발" 등의 댓글이 눈길을 끌었다.

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이에 황재균은 "나 옷 잘 입는다"며 당당하게 반박했다. 머리와 관련된 댓글에는 "머리는 제가 이런 댓글 안 남길 때까지 기른다"고 받아치며 특유의 유쾌한 모습을 보였다.

자신을 향한 이른바 '조롱 댓글'을 피하기보다 직접 꺼내 읽고 정면으로 받아친 것이다. 황재균은 댓글을 소재로 삼아 오히려 콘텐츠를 만들어내며 방송인으로서 새로운 매력을 보여줬다.

한편 황재균은 2006년 현대 유니콘스에 입단한 뒤 롯데 자이언츠 등을 거치며 KBO리그를 대표하는 내야수로 활약했다. 2017년에는 샌프란시스코 자이언츠 소속으로 메이저리그에 데뷔하며 한국인 선수로서 새로운 도전에 나섰다.

이후 kt wiz로 KBO리그에 복귀한 황재균은 지난해 12월 현역 은퇴를 선언했다. 지난 2월에는 SM C&C와 전속계약을 체결하며 방송인으로 제2의 인생을 시작했다.

최근에는 약 6개월 만에 18kg을 감량한 사실이 알려지며 화제를 모으기도 했다.

shyun@sportschosun.com