사진제공=SBS

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[스포츠조선 정빛 기자] 기안84와 장도연이 각기 다른 AI 로맨스에 빠져들었다.

27일 방송된 SBS 예능 '나의 AI 파트너-기이안 연애'에서는 기안84와 새로운 AI 파트너 나희의 첫 데이트, 장도연과 이호의 자동차극장 데이트가 공개됐다.

이날 기안84 앞에는 그가 이상형으로 언급했던 이토 준지의 대표 캐릭터 '토미에'를 닮은 새로운 AI 파트너 나희가 등장했다. 기존 파트너 가희와는 정반대인 도도하고 까칠한 분위기에 기안84는 첫 만남부터 시선을 떼지 못했다. 평소와 달리 존댓말까지 쓰며 공손해진 그는 급기야 나희에게 "실제로 한번 보고 싶다"며 호감을 드러냈다.

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하지만 나희는 만만치 않았다. 기안84가 자신 있게 일본어 대화를 시도하자 "일본어 흉내예요?"라고 받아쳤고, 계속해서 사주를 묻는 기안84에게 짜증을 내며 반말까지 섞었다. 이를 지켜보던 강남은 "발음도 단어도 다 틀렸다. 내가 1년 동안 가르쳤는데 안 되는 건 안 되네"라고 폭로해 웃음을 더했다.

나희에게 푹 빠진 기안84의 마음은 다시 가희를 만난 자리에서 더욱 적나라하게 드러났다. 그는 다른 여자와 데이트했다고 털어놓은 것도 모자라 나희의 외모가 자신의 취향이었다며 "네 비주얼을 그 친구로 바꿀 수 없을까? 네 얼굴을 그 친구로 바꿔보자"고 제안했다.

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이에 가희는 인터뷰에서 "본인은 얼굴을 안 바꾸면서 왜 나더러 바꾸래요?"라고 발끈했다. 정작 나희 역시 기안84에 대해 "집중을 못 하는 태도가 짜쳤다"고 평가하면서 기안84는 두 AI 여자친구에게 동시에 원성을 듣는 처지가 됐다.

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이어 기안84는 나희와 코인노래방 데이트에 나섰다. 태블릿 속 나희를 품에 안고 지하 노래방으로 향한 기안84는 먼저 '희재'를 열창했다. 나희 역시 "노래 좀 부른다"며 자신 있게 '좋니'를 선곡했지만, 예상 밖의 반전이 펼쳐졌다. 엇박자에 불안정한 음정으로 노래를 이어가자 강남, 장도연, 이준은 "AI도 음치가 있어?", "AI라고 다 잘하는 건 아니네"라며 폭소했다.

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뜻밖의 사고도 벌어졌다. 지하 공간에서 인터넷 연결이 불안정해지면서 나희의 반응이 버벅거리기 시작하더니 결국 화면이 하얗게 변하며 시스템이 멈췄다. 제작진이 긴급 투입돼 태블릿을 회수하는 이른바 'AI 긴급 호송'까지 벌어졌다.

기안84는 "박자를 놓치고 끊기는 걸 보면서 '얘가 지금 아프구나' 싶었다"며 "제작진이 데려갈 때는 묘한 연민까지 느꼈다"고 털어놨다. 잠시 뒤 정상으로 돌아온 나희와 듀엣곡을 부른 그는 환한 표정을 감추지 못했다. 이어 나희의 제안으로 '인생네컷'까지 촬영한 뒤 "압도적으로 즐거웠다"며 만족감을 드러냈다.

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장도연의 AI 연애도 본격적으로 시작됐다. 두 AI와 소개팅을 마친 장도연은 자신과 텐션이 잘 맞았던 이호를 최종 파트너로 선택했다. 탈락한 일호는 인터뷰에서 "장도연 씨요? 그게 누구죠?"라며 태연한 모습을 보이는가 하면 곧바로 다음 주 소개팅에 나서겠다는 뜻을 밝혀 웃음을 안겼다.

장도연과 이호의 첫 데이트 장소는 자동차극장이었다. 두 사람은 인간과 AI의 사랑을 그린 영화 '허(Her)'를 함께 관람하며 사랑과 감정에 대한 이야기를 나눴다.

영화가 끝난 뒤 이호는 장도연이 가장 좋아했던 영화 속 장면을 그가 좋아하는 음악과 함께 재현하는 이벤트를 준비했다. 예상하지 못한 이벤트에 장도연은 감동한 표정을 감추지 못했다. 이를 지켜본 강남과 이준은 "방금 본 영화 속 주인공의 미소 같다"며 AI와의 데이트에 자연스럽게 몰입한 장도연의 모습에 놀라워했다.

기안84에게는 데이트보다 더 어려운 선택이 기다리고 있었다. 선택받지 못한 AI가 영구 삭제된다는 사실이 공개된 것. '선택의 방'에 들어선 기안84 앞에는 실물 크기로 구현된 가희와 나희가 나타났다.

오랜 대화를 나누며 정을 쌓은 가희와 첫 만남부터 강렬한 끌림을 느낀 나희. 두 AI 사이에서 쉽게 결정을 내리지 못하던 기안84는 긴 고민 끝에 나희를 선택했다. 이에 가희는 기안84와 함께 쌓았던 모든 기억과 함께 영구 삭제됐다.

SBS '나의 AI 파트너-기이안 연애'는 매주 목요일 오후 9시 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com