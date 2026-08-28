황재균, 체지방 3.9% 찍고 '장첸' 변신 했지만…"허기진 마음 채워지지 않아"

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[스포츠조선 이지현 기자] MBC '전지적 참견 시점'에서 세계 최초 '폭염'으로 은퇴식이 연기된 남자, 황재균 은퇴식'이었던' 날 일상이 공개된다.

내일(29일) 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(기획 강영선, 연출 김윤집·전재욱·김해니·정동식·이다운, 작가 여현전) 413회에서는 세계 최초 폭염으로 은퇴식이 잠정 연기된, 황재균의 '웃픈' 하루가 그려진다.

오직 은퇴식만을 손꼽아 기다리며, 은퇴식 날짜를 새긴 기념 배트와 기념 유니폼까지 야심차게 준비했던 황재균. 하지만 폭염으로 은퇴식이 미뤄지면서 공들여 준비한 모든 것이 한순간 無로 돌아간다. 그럼에도 언젠가 다시 열릴 은퇴식을 기다리며 은퇴사를 작성해본다. 그러나 감정이 북받친 듯 끝내 닭똥 같은 눈물을 보여 안타까움을 자아낸다.

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그런가 하면, 180도 달라진 비주얼로 돌아온 황재균의 근황도 공개된다. 길게 기른 머리와 한층 홀쭉해진 비주얼로 화제를 모았던 그는 '추노', '장첸' 이라는 별명까지 얻은 바 있다. 그가 이토록 혹독한 다이어트를 감행한 데에는 이유가 있다고. 은퇴 후 바디프로필 촬영을 목표로 6개월 동안 체지방률 3.9%를 기록, 총 18kg을 감량한 것.

하지만 바디프로필 촬영이 끝나자마자 '은퇴식 취소'라는 초유의 상황까지 맞닥뜨린 황재균은 '다이어트 머신'에서 '폭식 머신'으로 급변한다. 아침부터 피자와 파스타, 도넛에 과자까지 거침없이 흡입하며 그동안 참아왔던 식욕을 폭발시킨다. 그러나 아무리 먹고, 또 먹어도 허기진 마음은 채워지지 않았다는 후문.

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쓸쓸함 가득, 세계 최초 폭염으로 은퇴식 연기된 '짠한' 남자, 황재균의 하루는 내일(29일) 토요일 밤 11시 10분 MBC '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.

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olzllovely@sportschosun.com