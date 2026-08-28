‘환연4’ 지연, 코 수술한거 맞았네…피멍·붓기에 충격 “의료사고인 줄”

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[스포츠조선 조민정 기자] '환승연애4' 출연자 홍지연이 방송 촬영을 앞두고 코 수술을 받았던 사실을 처음으로 털어놨다. 수술 직후에는 의료사고까지 의심할 정도로 심한 붓기 때문에 눈물을 쏟았다고 고백했다.

홍지연은 27일 자신의 유튜브 채널 '지연이라면'에 영상을 공개하고 그동안 자신을 따라다녔던 코 수술과 재수술 관련 궁금증에 직접 답했다.

영상 속 홍지연은 밝고 깔끔한 자택에서 카메라 앞에 앉았다. 손가락으로 자신의 코를 가리키며 수술 시기와 회복 과정 등을 차분히 설명했다.

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홍지연은 먼저 "코 수술을 한 적이 있다"고 솔직하게 인정했다. 다만 일부에서 제기된 재수술설에 대해서는 사실이 아니라고 선을 그었다. 특히 티빙 '환승연애4' 촬영 당시에도 이미 수술을 받은 상태였다고 밝혔다. 그는 방송 촬영 시점이 코 수술 후 약 4개월이 지난 때였다며 당시에도 붓기가 상당 부분 남아 있어 시청자들이 재수술한 것으로 오해한 것 같다고 설명했다.

수술 직후 겪었던 마음고생도 공개했다. 홍지연은 수술 일주일 뒤 부목을 제거하고 처음 코를 확인했을 때 예상보다 훨씬 심한 붓기와 피멍에 충격을 받았다고 회상했다. 자신의 모습을 보고 의료사고가 난 것은 아닌지 의심하며 크게 울기까지 했다는 것.

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회복 과정에서도 코 모양에 대한 스트레스가 이어졌다. 결국 홍지연은 다른 병원을 찾아 재수술 상담까지 받았다. 그러나 상담을 진행한 원장은 현재 코가 홍지연의 얼굴과 잘 어울린다며 다시 수술할 경우 오히려 이미지가 달라지거나 부작용 위험을 감수해야 할 수 있다고 조언한 것으로 전해졌다.

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홍지연은 이 말을 들은 뒤 재수술에 대한 생각을 완전히 접었다고 밝혔다. 방송 당시 화면에 비친 모습이 수술 직후 남아 있던 붓기의 영향을 받은 것이었을 뿐 코를 여러 차례 수술한 것은 아니라 설명했다.

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1998년생인 홍지연은 웹 디자이너 겸 인플루언서로 티빙 연애 리얼리티 '환승연애4'를 통해 이름을 알렸다. 그는 전 연인 김우진과 함께 프로그램에 출연해 최종 선택에서 재회를 결정했다. 두 사람은 종영 이후에도 공개 연애를 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com