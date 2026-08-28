“빙하 고인 물 터지면 큰일” 엄홍길이 목격한 네팔 충격 실태

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[스포츠조선 박아람 기자] 네팔과 중국 티베트 접경 지역에서 대규모 산사태와 홍수 피해가 발생한 가운데, 히말라야 8000m급 16좌를 완등한 산악인 엄홍길 대장이 사고 지역을 불과 두 달 전 직접 다녀온 경험을 전했다.

네팔과 끊을 수 없는 인연을 맺고 있는 엄홍길 대장(66·엄홍길휴먼재단 상임이사)은 지난 27일 동아일보와의 인터뷰에서 "불과 두 달 전에 거길 다녀왔는데 이렇게 큰일이 날 줄은 몰랐다"며 안타까움을 나타냈다.

사고가 발생한 네팔 북부 라수와 지역은 중국 티베트와 맞닿은 히말라야 깊숙한 국경 지역이다. 라수와가디-지룽 국경 검문소는 과거 한국인 트레커들이 많이 이용했던 코다리-장무 국경에서 서쪽으로 약 70㎞ 떨어져 있으며, 랑탕국립공원과도 가깝다.

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코다리-장무는 네팔과 티베트를 잇는 대표적인 육로였다. 티베트 라싸에서 에베레스트 북면을 거쳐 네팔로 내려오거나, 네팔 카트만두에서 티베트로 넘어가는 여행객들이 이용하던 길이다. 하지만 2015년 지진으로 길이 끊겼고, 이후 중국의 지원으로 라수와가디-지룽 국경 통로가 정비되면서 주요 육상 교통로가 됐다.

AFP연합뉴스

엄홍길 대장은 지난 6월 카트만두에서 지프를 타고 라수와가디-지룽 국경을 넘어 티베트를 다녀왔다. 그는 당시 도로를 두고 "전의 길(코다리-장무)보다 좁고 위험해 보였다. (중국 국경 검문소로 가는 길은) 블랙홀로 들어가는 기분이었다"고 말했다.

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당시 현지에서도 빙하 붕괴에 대한 우려가 있었다. 엄홍길 대장은 함께 간 네팔인 동료가 "빙하에 고인 물이 터지면 큰일이 날 거다"라고 말했다고 전했다.

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이번 대홍수는 네팔과 중국 티베트 접경 지역인 랑탕리룽(7234m) 북쪽 사면에서 대규모 빙하가 무너지면서 발생한 것으로 추정된다. 빙하 붕괴 후 엄청난 양의 물과 토사가 쏟아지면서 렌데콜라와 트리슐리강 인근 지역을 휩쓸었다.

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네팔 산악지대에서는 여름철 아열대성 집중호우로 산사태가 발생하는 일이 흔하다. 엄홍길 대장은 "매년 여름만 되면 그 일대에는 아열대성 집중 폭우가 쏟아붓는다"며 "소소한 산사태는 비일비재하다. 다만 이번처럼 이렇게 엄청난 사고가 난 건 처음 본다"고 말했다.

엄홍길 대장은 이번 재난의 배경으로 지구온난화에 따른 빙하 감소와 빙하호 형성을 지목했다.

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그는 "결국 지구 온난화다. 발전된 도시 지역에 나는 사람들은 그 차이를 잘 못 느끼지만 자연 속에서 사는 사람들은 엄청난 차이를 느낀다. 날씨가 더워지다 보니 히말라야 산맥 곳곳에 빙하가 녹는다"고 말했다.

이어 "그렇게 녹은 빙하들이 토사 등으로 막히면서 빙하 호수를 만들어진다. 빙하가 녹으면서 그 호수에는 물이 점점 더 많이 차오른다. 그러다가 지금처럼 지진이든 산사태든 한 번 둑이 터지면 말할 수 없는 큰 재앙으로 연결되는 것이다"라고 설명했다.

엄홍길 대장은 1980년대부터 히말라야를 오르며 빙하의 변화를 직접 지켜봤다고 했다.

그는 "처음에 왔을 때만 해도 빙하들이 크고 단단하게 형성돼서 빈틈이 없었다. 그런데 해가 거듭할수록 빙하가 점점 줄어드는 게 보인다. 그만큼 산의 골이 점점 더 깊어진다"며 "날씨가 추웠을 때는 눈과 얼음만 녹았다가 얼곤 했다. 그런데 최근에는 흙과 돌, 토사가 얼음에 섞인다. 그래서 빙하가 빨리 얼지 않는다. 크기도 점점 작아진다. 지구 온난화라고 밖에는 설명할 수 없다"고 했다.

엄홍길 대장은 히말라야 일대에 빙하호가 수십, 수백 개는 될 것이라며 추가 재난 가능성을 우려했다.

그는 "빙하가 녹아내리면 이번과 같은 상상할 수 없는 재앙이 언제든 발생할 수 있다. 앞으로 이런 일이 더 많이 발생할 거다"며 빙하호에 대한 상시적인 관리와 감시가 필요하다고 강조했다.

tokkig@sportschosun.com