이경실 지라시의 반전…안선영 "호되게 혼낸 후배가 나, 기꺼이 욕받이 돼줬다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 안선영이 선배 이경실에게 고마웠던 일화를 밝혔다.

27일 안선영의 유튜브 채널에서는 '그릇이 큰 사람과 작은 사람의 결정적인 차이? 안선영이 김국진, 이경실, 서경석을 존경하게 된 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.

개그우먼 시절을 떠올린 안선영은 "제가 연예인 되고 가장 좋아했던 선배님이 김국진, 서경석, 이경실 선배님"이라 밝혔다.

Advertisement

특히 이경실에 대해 안선영은 "본인이 풍파를 겪어본 사람들의 이해하고 포용하는 그릇이 있는 거 같다"며 "한번은 되게 유명한 토크 프로그램을 나갔는데 다른 여자 선배님이 에피소드처럼 제가 한 적 없는 안 좋은 이야기를 했다. 그래서 다들도 '쟤는 그랬구나' 이런 분위기였는데 이경실 선배님이 '나는 선영이가 건방지다는 생각을 한번도 해본 적이 없다. 그리고 쟤 인사 되게 잘해'하면서 (주변 사람들에게) '선영이가 너한테 인사 한 번이라도 안 한 적 있어? 인사 잘한다니까' 하면서 그 얘기하신 분한테 '네가 인사를 똑바로 안 받아줬겠지' 하면서 정리를 해줬다. 너무 고마워서 눈에 눈물이 고일 정도로 너무 멋있고 감사했다"고 밝혔다.

당시 안선영은 스케줄이 너무 많아 미리 촬영하고 먼저 자리를 비워야 했지만 선배들이 무서워 매니저를 통해 이를 조율했다고. 안선영은 "당연히 신인이 먼저 찍고 가니까 엄청 건방져 보이지 않냐. 다같이 쓰는 대기실이었는데 선배님이 예능 프로그램에서도 감싸주시던 분이 '너 이리와 봐. 너만 바빠? 매니저가 스케줄을 그렇게 잡아도 네가 그렇게 못 잡게 얘기해야지. 네가 노예야? 매니저가 죽으라면 죽을 거야? 스케줄 앞으로 그렇게 잡지마'라고 야단쳐서 제가 펑펑 울었다"고 털어놨다.

Advertisement

안선영은 "근데 일부러 다른 분들이 뒤에서 뒷말할까봐 본인이 직속 선배시니까 일부러 앞에서 그렇게 얘기해서 저를 울림으로써 다른 분들이 그 시트콤이 끝날 때까지 아무도 저한테 뭐라 못했다. 다 가고 나서 '쟤가 뭔 죄가 있어. 매니저가 시키는 대로 뺑?R이 도는 앤데' 이런 분위기가 됐다고 하더라. 본인이 나서서 저를 액받이처럼 해주셨다"며 "근데 죄송하게 그게 지라시에 '기 센 그녀, 여자 후배를 울려서…' 이런 식으로 나왔다. 근데 한번도 '내가 너 때문에' 이런 적이 없으시다. 그게 그분의 그릇인 거 같다"고 고마워했다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com