'11세 연하♥' 심현섭, 전성기 하루 수입 '3억 2000만원'…장모님 반응에 '진땀'

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[스포츠조선 이지현 기자] 개그맨 심현섭이 전성기 시절 하루에만 3억 원이 넘는 수입을 올렸다고 밝혀 놀라움을 안겼다.

28일 방송된 KBS 1TV '아침마당-퀴즈쇼! 천만다행'에는 개그맨 이용식, 심현섭, 엄영수, 송중근이 출연해 입담을 뽐냈다.

이날 심현섭은 자신의 전성기 시절 수입에 대한 이야기가 나오자 조심스러운 반응을 보였다.

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심현섭은 "하루에 제일 많이 벌었을 때가 기사화된 적이 있는데 장모님이 들으시면 안 좋을 것 같다"고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 "얼마 전 장모님께서 '자네 진짜 아무것도 없나?'라고 하셨다"고 덧붙였다.

그러나 곧 놀라운 액수를 공개했다. 심현섭은 "하루에 17개 스케줄을 소화해 3억2000만원을 벌었다"고 밝혀 출연진을 깜짝 놀라게 했다.

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심현섭은 1990년대 후반부터 2000년대 초반까지 방송가를 휩쓴 당대 최고의 인기 개그맨 중 한 명이다. 특히 KBS2 '개그콘서트' 초창기 인기 코너 '사바나의 아침'에서 추장 캐릭터로 등장해 "밤바야~"라는 유행어를 히트시키며 스타덤에 올랐다. 이후 '봉숭아학당'에서 '심맹구' 캐릭터를 선보이는 등 '개그콘서트'의 전성기를 이끈 주역으로 활약했다.

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방송과 행사 등을 오가며 하루에만 17개의 일정을 소화할 정도로 최고의 인기를 누렸던 셈이다.

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하지만 이날 관심은 자연스럽게 당시 벌어들인 수억 원의 행방으로 향했다. 심현섭은 돈이 어디로 갔느냐는 질문에 "어머니한테 전화 좀 하겠다"고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.

이에 이용식은 심현섭의 가족사를 언급했다. 이용식은 "가족들을 케어하고 어머니 병간호도 오랫동안 하는 모습을 봤다"며 심현섭이 가족을 위해 많은 시간과 노력을 쏟았다고 전했다.

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심현섭 역시 과거 여러 방송을 통해 가족의 생계를 책임지고 오랜 기간 투병한 어머니를 간호했던 사연을 밝힌 바 있다.

화려했던 전성기를 돌아본 심현섭은 현재의 삶에 만족감을 드러냈다. 그는 "아내와 우리 둘만 잘 살고 있다"고 말하며 신혼 생활 중인 근황을 전했다.

한편 심현섭은 지난해 7월 11세 연하의 비연예인 정영림 씨와 결혼식을 올렸다. 두 사람은 TV조선 '조선의 사랑꾼'을 통해 만남부터 프러포즈, 결혼 준비 과정 등을 공개해 화제를 모았다.

olzllovely@sportschosun.com