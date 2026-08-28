‘마약 집유’ 식케이, 속옷 차림 ♥우와 품속에 꽉…초밀착 ‘럽스타그램’

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[스포츠조선 조민정 기자] 래퍼 식케이와 일본인 댄서 우와가 한층 과감해진 '럽스타그램'으로 변함없는 애정을 드러냈다.

우와는 27일 자신의 개인 계정에 "photo dump with my SIK"이라는 글과 함께 식케이와 촬영한 여러 장의 사진을 공개했다. '나의 식케이와 함께한 사진 모음'이라는 애정 어린 문구부터 두 사람의 달달한 분위기를 짐작하게 했다.

공개된 사진에는 주변의 시선을 의식하지 않고 서로에게 밀착한 두 사람의 모습이 담겼다. 초록빛 조명이 가득한 파티장에서 우와는 식케이의 목을 팔로 감싸 안은 채 그의 볼에 입을 맞췄다. 검은 비니와 안경을 착용한 식케이는 카메라를 바라봤고 우와는 눈을 감고 뽀뽀하며 애정을 표현했다.

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또 다른 사진에서는 민소매 차림의 식케이가 우와를 품에 끌어안고 얼굴에 입을 맞췄다. 머리 위로 분홍색 하트가 떠오르는 효과까지 더해진 가운데 우와는 쑥스러운 듯 손으로 얼굴을 가리고 웃음을 터뜨렸다. 색상을 반전시킨 감각적인 커플 사진도 함께 공개해 두 사람만의 자유로운 분위기를 완성했다.

우와는 식케이의 SNS 게시물에 '좋아요'를 누르고 댓글을 남기는 등 꾸준히 공개적인 애정 표현을 이어왔다. 지난해에는 식케이의 노래 'she's so outta control' 뮤직비디오에 출연하며 호흡을 맞췄고, 이후에도 함께한 모습이 잇따라 포착되며 열애설의 중심에 섰다. 이번에는 우와가 직접 식케이를 'my SIK'이라고 표현하고 스킨십 사진까지 공개하면서 두 사람의 관계를 사실상 숨기지 않는 모습이다.

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1994년생인 식케이는 2015년 방송된 엠넷 '쇼미더머니4'를 통해 이름을 알렸다. 마약류관리법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 뒤 지난 4월 항소심에서도 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고받았다.

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2004년생으로 식케이보다 10살 어린 우와는 일본 출신 댄서다. 엠넷 '월드 오브 스트릿 우먼 파이터'에 오사카 오죠 갱 멤버로 출연해 국내 시청자들에게도 얼굴을 알렸다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com