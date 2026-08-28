'전진♥' 류이서, "시험관 중이라..." 화장품 하나 고를 때도 간절한 이유

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 전진의 아내 류이서가 시험관 시술에 도전 중인 근황을 전하며 달라진 일상을 공개했다.

지난 27일 유튜브 채널 '내사랑 류이서'에는 '류이서 추천템 Top 36 (동안피부 관리, 승무원 꿀템)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 류이서는 "가을이 다가오기도 하고 간절기 피부 관리도 좀 신경 쓸 겸 예쁜 걸 담아놨다가 구매를 했다. 잔뜩 보여드리겠다"며 자신이 직접 사용하고 있는 이른바 '꿀템'들을 소개했다.

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류이서는 피부 톤에 맞는 파운데이션을 비롯해 프라이머, 픽서 등 평소 사용하는 뷰티 제품들을 차례로 공개했다. 승무원으로 근무하던 시절 즐겨 사용했던 아이템에 대한 이야기도 전했다.

특히 시험관 시술을 진행하면서 달라진 생활 습관을 언급해 눈길을 끌었다.

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류이서는 네일 제품을 소개하며 승무원 시절을 떠올렸다. 그는 "제가 비행 다닐 때 네일을 너무 많이 바르니까 손톱이 벗겨지더라. 그래서 영양제도 먹고 했었다"며 "나중에는 매니큐어를 바른다기보다는 강화제인데 색이 있는 걸 발랐다"고 말했다.

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현재 시험관 시술에 도전하고 있는 만큼 제품을 고르는 기준도 달라졌다. 향이 좋은 헤어 제품을 소개하면서는 "지금은 시험관을 하고 있어서 잘은 못 쓰지만 열보호를 해준다"며 제품의 장점을 설명했다.

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바디 제품 역시 마찬가지였다. 류이서는 "제가 지금 시험관을 하고 있어서 바디로션은 무향으로 쓰고 있다"며 현재 사용 중인 저자극 베이비로션을 소개했다.

뷰티 제품을 추천하는 영상이었지만, 시험관 시술을 준비하며 평소의 생활 습관과 제품 선택까지 세심하게 신경 쓰고 있는 류이서의 근황이 자연스럽게 전해졌다.

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한편 류이서와 전진은 2020년 결혼했다. 최근 유튜브 채널을 개설한 류이서는 전진과 함께 시험관 임신을 준비하는 일상을 공개하며 많은 응원을 받고 있다.

shyun@sportschosun.com