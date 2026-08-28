이지혜, AI 가짜 광고 또 당했다…“국내 업체 아닌 듯, 법적 제재 모색 중”

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 겸 방송인 이지혜가 자신의 얼굴을 AI로 합성한 가짜 광고가 또다시 유포되고 있다며 피해 주의를 당부했다. 자신의 얼굴에 이어 8살 딸 태리 양의 사진까지 광고에 무단 도용된 지 불과 일주일여 만이다.

이지혜는 28일 자신의 SNS에 문제의 광고 영상을 공개하며 "지난번에도 말씀드렸는데 아무래도 국내 업체는 아닌 듯하고 법적으로 제재할 수 있는 법을 모색 중"이라고 밝혔다.

공개된 영상에는 이지혜가 식품을 직접 먹으며 제품을 홍보하는 듯한 모습이 담겼다. 얼핏 보면 이지혜가 직접 촬영한 광고처럼 보이지만, 이지혜에 따르면 AI 기술을 이용해 만들어진 가짜 영상이다.

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이지혜는 "AI로 만들어서 마치 제가 광고하는 것처럼 링크를 걸어 판매하고 있다"며 "피해 보지 않으시길 당부드린다"고 강조했다. 이어 "DM으로 엄청난 제보가 오고 있어서 피드로 올린다"고 설명했다.

실제 이지혜가 공개한 게시물에는 "목소리부터가 언니가 아니에요", "완전 AI 진짜 어이없네요", "진짜 감쪽같다" 등 조작 영상의 정교함에 놀랐다는 반응이 이어졌다.

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이지혜의 광고 도용 피해는 이번이 처음이 아니다. 지난 6월에도 자신의 얼굴과 영상을 이용한 가짜 광고가 확산되자 "제가 찍은 광고가 아니다. 절대 저 링크로 들어가서 구입하면 안 된다"고 직접 경고했다. 당시 속옷과 식품 등을 이지혜가 직접 홍보하는 것처럼 꾸민 영상이 유포됐으며, 일부 광고는 해외 사이트로 연결되는 것으로 알려졌다.

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당시 가수 신지가 이지혜가 실제 출연한 광고인 줄 알고 제품을 주문했다고 밝힐 정도로 영상이 정교하게 만들어져 충격을 더하기도 했다.

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여기에 지난 20일에는 8살인 첫째 딸 태리 양의 어린 시절 사진까지 제품 광고에 무단으로 사용되는 일이 벌어졌다. 광고에는 태리 양의 사진과 함께 제품 가격과 폐기 시점 등을 강조하는 판매 문구가 삽입됐다.

이에 이지혜는 당시 "제보가 많이 들어온다. 이렇게 무단으로 사용하시면 안 된다"며 게시물 삭제를 요구한 뒤 "조만간 법적으로 대응하겠다"고 경고했다.

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두 달여 사이 본인 얼굴을 이용한 AI 가짜 광고에 이어 어린 딸의 사진까지 무단 도용되는 피해가 반복된 가운데, 이지혜는 이번에는 해외 업체일 가능성을 언급하며 법적으로 제재할 방법을 찾고 있다고 밝혀 향후 대응에도 관심이 쏠린다.

한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼해 슬하에 두 딸 태리, 엘리 양을 두고 있다. 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'와 각종 방송을 통해 활발히 활동 중이다.

olzllovely@sportschosun.com