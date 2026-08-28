랄랄 맞아? "금주 20일차" 확 달라진 얼굴..."눈알이 너무 하얘져"

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[스포츠조선 김수현기자] 유튜버 랄랄이 금주 20일차 근황을 공개하며 술을 끊은 뒤 달라진 변화를 전했다.

랄랄은 지난 27일 자신의 SNS를 통해 "금주 20일차"라며 술을 끊은 뒤 나타난 변화를 공개했다.

그는 "변화 1. 눈알이 너무 하얘져서 거울 볼 때마다 눈알 체크함"이라고 적으며 금주 후 달라진 점을 언급했다.

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함께 공개한 사진에는 이전보다 한층 맑고 깨끗해 보이는 눈이 담겼다. 밝게 빛나는 눈빛이 눈길을 끌면서 랄랄의 금주 근황에 관심이 쏠렸다.

랄랄이 금주를 시작한 배경에는 최근 어머니와의 갈등도 있었다.

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앞서 랄랄은 육아 중 어머니와 다퉜던 일화를 공개한 바 있다. 그는 "(엄마가) 딸 봐주다가 화나서 집에 갔다"며 "내가 술 먹고 집에 안 들어가서 쌍욕하고 집에 갔다"고 털어놨다.

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이 같은 발언이 알려지면서 일각에서는 랄랄과 어머니가 절연한 것 아니냐는 추측까지 나왔다.

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이에 랄랄은 직접 해명에 나섰다. 그는 "엄마랑 무슨 연을 끊냐. 빌고 빌어 금주하고 있다"며 어머니와 절연한 것이 아니라고 선을 그었다.

술을 끊은 지 20일째라는 근황과 함께 금주로 인한 변화를 직접 공개한 랄랄. 육아와 가족 갈등 속에서 생활 습관까지 바꾸고 있는 그의 근황에 팬들의 관심이 이어지고 있다.

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한편 랄랄은 2024년 11세 연상의 비연예인 남성과 결혼 및 임신 소식을 동시에 알렸다. 같은 해 7월 딸을 품에 안으며 엄마가 됐다.

shyun@sportschosun.com