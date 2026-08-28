"하차 아니고 잠시 휴식"…민경훈, 11년 만에 '아는 형님' 작별 오보 바로잡았다 [공식]

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 민경훈이 11년간 함께해 온 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님'을 잠시 떠난다. 앞서 하차 소식이 전해졌지만, 소속사와 JTBC 측은 "하차가 아닌 휴식기"라며 향후 복귀할 예정이라고 공식 입장을 밝혔다.

28일 민경훈의 소속사 롱플레이뮤직은 공식 채널을 통해 "소속 아티스트 버즈 민경훈 씨의 방송 활동 관련하여 안내드린다"며 입장을 전했다.

소속사는 "민경훈 씨는 오랜 시간 함께해 온 JTBC '아는 형님'에서 잠시 재충전의 시간을 갖기로 하였다"고 밝혔다.

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이어 "오랜 기간 쉼 없이 달려온 만큼 잠시 숨을 고르고 에너지를 채워 복귀할 예정"이라며 이번 결정이 프로그램과의 완전한 작별이 아니라 휴식을 위한 것임을 분명히 했다.

그러면서 "충분한 휴식을 마친 후 한층 더 밝고 좋은 모습으로 다시 인사드리겠다"며 "민경훈 씨를 늘 아껴주시고 따뜻한 응원을 보내주시는 시청자 및 팬 여러분께 진심으로 감사드린다"고 전했다.

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앞서 이날 오전 민경훈이 제작진과 논의 끝에 '아는 형님'에서 하차하기로 했으며 이미 마지막 녹화를 마쳤다는 보도가 나왔다. 민경훈이 재충전을 위해 하차 의사를 전달했고 제작진도 이를 존중했다는 내용이었다.

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그러나 이후 JTBC와 소속사가 잇따라 공식 입장을 내놓으며 '하차'가 아닌 '휴식기'라고 정정했다. JTBC 측은 "민경훈 씨가 '아는 형님'에서 하차하는 게 아니라 잠시 휴식기를 갖는다"고 설명했다. 복귀 시점은 아직 정해지지 않았다.

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민경훈은 2015년 12월 '아는 형님' 첫 방송부터 함께한 원년 멤버다. 강호동, 이수근, 서장훈, 김영철 등과 호흡을 맞추며 특유의 엉뚱한 캐릭터와 예측하기 힘든 입담으로 프로그램의 한 축을 담당해왔다.

'아는 형님'은 민경훈에게 남다른 의미를 지닌 프로그램이기도 하다. 민경훈은 프로그램을 통해 인연을 맺은 4세 연상의 신기은 PD와 2024년 11월 결혼했다. 결혼 소식 역시 '아는 형님'을 통해 직접 알릴 만큼 프로그램에 각별한 애정을 보여왔다.

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민경훈의 휴식기 전 마지막 방송은 오는 29일 전파를 탄다. 이날 방송에서 민경훈이 직접 휴식기에 들어가는 것과 관련한 이야기를 전할 예정이다.

olzllovely@sportschosun.com