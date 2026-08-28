전현무, '트민남'인데…"야르, 수고하셨습니다" 유행 종결 선언 ('사당귀')

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] '사장님 귀는 당나귀 귀' 전현무가 '야르'의 유행 종결을 선언한다.

30일 방송되는 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀' (이하 '사당귀')에서 양준혁이 아내 박현선과 함께 MZ들의 핫플레이스인 서울 용산을 방문한다. 연 매출 총 100억 원 이상을 올리는 '용산 큰손' 김훈 셰프의 운영 노하우를 배우기 위해 유학에 나선 것.

반다나와 선글라스 등 MZ 유행템을 풀 장착한 양준혁은 본격적으로 핫플레이스 벤치마킹에 열을 올린다. 최근 MZ들이 '야르'라는 말을 많이 쓴다는 소식을 접한 그는 즉석에서 "너무 맛있어, 야르~"라며 거침없이 유행어 활용에 나선다. 이를 지켜보던 원조 '유행어 절단기' 전현무는 "유행어를 나보다 더 빨리 없애버리네"라며 혀를 내두른다. 계속되는 양준혁의 '야르' 폭주에 전현무가 결국 "이제 정말 끝났다. '야르' 수고하셨습니다"라며 공식적인 유행 종결을 선언해 현장을 웃음바다로 만든다고.

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이어 김훈 셰프가 "폭룡적이다"라는 신조어를 사용하자, 이를 잘못 알아들은 양준혁은 "맛이 진짜 폭력적이네"라고 말해 폭소를 자아낸다. 급기야 '추구미'마저 '쭈꾸미'로 알아듣자 김숙은 "어떻게 다 먹는 걸로 연결하냐"며 탄식을 내뱉기도. '100억 노하우' 전수 현장이 순식간에 'MZ 신조어 어학연수'로 변모해 모두가 배꼽 잡게 만든다는 후문. 과연 양준혁이 100억 용산 큰손에게 MZ 신조어와 함께 베이커리 성공 노하우까지 전수받을 수 있을지 양준혁의 서울 유학 모습은 '사당귀' 본방송에서 만날 수 있다.

한편 KBS2 '사당귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com