Advertisement

비비, 간식 뺏는 이서진에 대폭발 하극상 "왜 이래라저래라 해요?"

이지현 기자

구글 선호 매체로 추가

입력

비비, 간식 뺏는 이서진에 대폭발 하극상 "왜 이래라저래라 해요?"

[스포츠조선 이지현 기자] 가수 비비와 이서진이 첫 만남부터 위기에 봉착한다.

오는 28일 첫 방송되는 SBS 금요 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')에서는 이서진과 'my 스타' 비비의 티격태격 케미가 공개된다.

대한민국 대표 여름 축제 '워터밤' 무대에 오른 가수 비비가 'my 스타'로 등장, '비서진'은 비비와의 첫 만남부터 위기에 봉착한다. 극심한 세대 차이로 인해 이서진이 비비의 히트곡 '밤양갱'을 잘 모른다고 말하면서 묘한 긴장감이 형성된 것. 이에 비비는 당황스러움을 감추지 못했다는 후문이다.

이어 대기실에서 또 한 번의 티격태격이 펼쳐진다. 워터밤을 앞두고 2~3개월 동안 철저하게 몸 관리를 해온 비비가 간식을 발견하고 눈이 돌아가자, 이서진이 이를 철벽처럼 제지. 이에 비비는 "왜 이래라저래라 해요?"라고 받아치며 거침없는 입담을 선보여 이서진을 당황하게 했다고.

비비, 간식 뺏는 이서진에 대폭발 하극상 "왜 이래라저래라 해요?"

두 사람의 대환장 케미는 여기서 끝나지 않는다. 이후에는 단어의 유래를 두고 서로의 주장을 굽히지 않는 '단어 논쟁'까지 벌어지며 두 사람은 팽팽한 신경전을 이어간다. 결국 이서진과 비비는 정확한 사실을 확인하기 위해 방송인 김구라와 지석진까지 소환하며 팩트체크에 나섰다는데.

두 사람의 불꽃 튀는 논쟁과 치열한 티키타카의 결말은 오늘(28일) 밤 11시 10분에 첫 방송되는 SBS '비서진'에서 확인할 수 있다.

olzllovely@sportschosun.com

영문 기사 보기 (View English Article)

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement