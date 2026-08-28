비비, 간식 뺏는 이서진에 대폭발 하극상 "왜 이래라저래라 해요?"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 가수 비비와 이서진이 첫 만남부터 위기에 봉착한다.

오는 28일 첫 방송되는 SBS 금요 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')에서는 이서진과 'my 스타' 비비의 티격태격 케미가 공개된다.

대한민국 대표 여름 축제 '워터밤' 무대에 오른 가수 비비가 'my 스타'로 등장, '비서진'은 비비와의 첫 만남부터 위기에 봉착한다. 극심한 세대 차이로 인해 이서진이 비비의 히트곡 '밤양갱'을 잘 모른다고 말하면서 묘한 긴장감이 형성된 것. 이에 비비는 당황스러움을 감추지 못했다는 후문이다.

Advertisement

이어 대기실에서 또 한 번의 티격태격이 펼쳐진다. 워터밤을 앞두고 2~3개월 동안 철저하게 몸 관리를 해온 비비가 간식을 발견하고 눈이 돌아가자, 이서진이 이를 철벽처럼 제지. 이에 비비는 "왜 이래라저래라 해요?"라고 받아치며 거침없는 입담을 선보여 이서진을 당황하게 했다고.

두 사람의 대환장 케미는 여기서 끝나지 않는다. 이후에는 단어의 유래를 두고 서로의 주장을 굽히지 않는 '단어 논쟁'까지 벌어지며 두 사람은 팽팽한 신경전을 이어간다. 결국 이서진과 비비는 정확한 사실을 확인하기 위해 방송인 김구라와 지석진까지 소환하며 팩트체크에 나섰다는데.

Advertisement

두 사람의 불꽃 튀는 논쟁과 치열한 티키타카의 결말은 오늘(28일) 밤 11시 10분에 첫 방송되는 SBS '비서진'에서 확인할 수 있다.

Advertisement

olzllovely@sportschosun.com