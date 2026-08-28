[공식]스트레이 키즈, 日 새 역사 쓴다…해외 男가수 최초 도쿄 국립경기장 입성

사진제공=JYP엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 스트레이 키즈(Stray Kids)가 일본 공연사에 또 하나의 이정표를 세운다. 해외 남성 아티스트 최초로 도쿄 국립경기장에 단독 입성하며, 새 월드투어의 첫 해외 무대를 화려하게 연다.

스트레이 키즈는 오는 29일과 30일 양일간 일본 도쿄 국립경기장(MUFG STADIUM)에서 새 월드투어 '런 잇'(RUN IT) 2회 공연을 개최한다. 해외 남성 아티스트가 도쿄 국립경기장에서 단독 콘서트를 여는 것은 스트레이 키즈가 처음이다. 일본을 대표하는 상징적인 공연장을 새 투어의 첫 해외 무대로 택한 이들은 대규모 관객 앞에서 '퍼포먼스 대장주'다운 존재감을 펼칠 예정이다.

'런 잇'은 지난 7월 서울 송파구 KSPO DOME에서 열린 5회 공연을 모두 매진시키며 막을 올렸다. 서울의 열기를 도쿄로 옮긴 스트레이 키즈는 이후 9월 5~6일 반테린돔 나고야, 19~20일 교세라돔 오사카, 10월 24일 미즈호 페이페이 돔 후쿠오카로 향한다. 일본에서만 총 7회 공연을 열어 37만 명을 동원할 예정이다.

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글로벌 차트에서도 기록 행진을 이어가고 있다. 미니 앨범 '디스 앤드 댓'(THIS & THAT)은 발매 첫 주 미국에서 36만9000유닛의 음반 판매량을 기록하며 8월 22일 자(이하 현지시간) 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 1위로 진입했다.

이로써 스트레이 키즈는 통산 9번째 '빌보드 200' 정상을 차지하며 21세기 그룹 가운데 최다 1위 기록을 세웠다. 이어 2주 차인 8월 29일 자 차트에서도 '빌보드 200' 3위, '월드 앨범' 1위에 오르며 흥행세를 이어갔다.

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일본 활동에도 박차를 가한다. 오는 11월 25일 일본 미니 4집 '스이아츠'(SUIATSU)를 발매한다. 한국어로 '수압'을 뜻하는 이번 신보는 지난해 6월 발표한 미니 3집 '홀로'(Hollow) 이후 약 1년 5개월 만에 선보이는 일본 미니 앨범이다.

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전작 '홀로'는 제40회 일본 골드 디스크 대상 아시아 부문 '앨범 오브 더 이어'와 '베스트 3 앨범'을 수상하며 2관왕에 오른 바 있다. 도쿄 국립경기장 입성에 이어 새 앨범까지 예고하면서 스트레이 키즈의 일본 내 영향력은 더욱 확대될 전망이다.

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글로벌 페스티벌 무대도 계속된다. 스트레이 키즈는 9월 11일 브라질 대형 음악 페스티벌 '록 인 리오'(Rock in Rio)를 비롯해 같은 달 라틴 아메리카 3개 지역에서 열리는 신규 페스티벌 '스트레이시티'(STRAYCITY)에 헤드라이너로 출격한다.

서울에서 시작해 도쿄 국립경기장으로, 다시 일본 돔과 라틴 아메리카로 향한다. 공연장의 규모를 키우고 활동 반경을 넓혀가는 스트레이 키즈가 또 어떤 기록을 써 내려갈지 주목된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com