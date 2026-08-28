KBS 18기 개그맨, '똥군기' 논란 동기 작심 폭로 "정작 본인 집합엔 선배 뒤로 숨어"

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[스포츠조선 이우주 기자] KBS 18기 개그맨들이 '똥군기' 논란이 불거졌던 동기 개그맨을 폭로했다.

최근 유튜브 채널 '1010 웍스'에서는 '똥군기 논란 개그맨 동기, 정작 우리 집합 땐 선배 뒤로 숨었다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

KBS 18기 개그맨 오지헌, 김진철, 채경선, 김빌리(김병헌)는 혹독했던 신인시절을 떠올렸다. 채경선은 "우리 맨날 연구동 옥상에서 회의하고 선배들 올라와서 담배 피고 있는데 (김병헌이) 출근 도장 찍고 거기서 바로 택시 타고 갔다"고 밝혔다. 김빌리는 구타가 너무 심해 '웃찾사'로 이적했을 정도라고. 오지헌은 "옥상에서 많이 맞았다"고 떠올렸고 김빌리는 "우리가 빠릿빠릿하게 뭐 안 하면 어김없이 옥상에 갔다"고 밝혔다. 오지헌은 "사회생활을 안 하다 보니까 애들이 아무것도 모르는 거다. 애들이 눈치가 아무도 없다"고 밝혔고 김빌리는 "제일 눈치 빠른 사람 한 명 있었다"며 동기 A씨를 언급했다.

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A씨는 온라인상에서 KBS 똥군기 개그맨이라는 의혹을 받아온 바. 채경선은 "1년 동안 출근을 한 번을 안 했다"며 "웃긴 게 선배들이 와서 너희 다음주 집합이라 하면 비둘기처럼 '오늘 집합이래'라고 전해놓고 정작 본인이 안 온다"고 폭로했다.

이어 "제일 황당한 게 후에 애들이 'A씨가 집합 시켜서 애들을 시켰다' 하는데 언제 그런 거냐 도대체. 본 적이 없고 맨날 집합 걸려도 오지도 않고 출근도 안 해서 전화하면 '잠깐만' 하고 바꿔주면 (선배가) 'A 나랑 있는데 왜 전화하는 거야' 하며 욕을 했다. 전화하면 늘 'XXX(선배) 하고 같이 있어'라고 했다"고 폭로를 이어갔다. 이에 오지헌은 "우리는 차 타고 다녔다고 집합 걸리고 맞고"라고 씁쓸하게 이야기했다.

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최근 '블랑카' 캐릭터로 인기를 모았던 개그맨 정철규가 과거 같은 소속사 선배 개그맨으로부터 지속적으로 폭행을 당했다고 고백해 논란이 됐다. 이후 가해자로 개그맨 류담, 김진철, 노우진 등이 추측되자 정철규는 "세 명은 아니"라고 해명했다.

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wjlee@sportschosun.com