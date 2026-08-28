"위장 결혼했다" 악플러 끈질긴 헛소리..로꼬 명예훼손에 결국 벌금 500만 원

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 로꼬(본명 권혁우·36)와 아내의 결혼을 두고 허위 주장을 이어간 A씨가 명예훼손 혐의로 벌금형을 받았다.

28일 디스패치 보도에 따르면 대구지방법원 서부지원(판사 서영애)은 지난 19일 A씨에게 벌금 500만 원의 약식명령을 내렸다.

A씨는 지난해 10월 한 달 동안 한 애플리케이션 게시판에 로꼬 부부와 관련된 허위 내용을 모두 5차례 게시한 혐의를 받고 있다. 로꼬를 향해 "거짓말을 뻔뻔하게 하는 사람"이라고 표현하는가 하면, 두 사람이 실제 부부가 아니며 위장 결혼을 했다는 취지의 글을 반복적으로 올린 것으로 전해졌다.

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법원은 이러한 게시물이 단순한 의견 표명이 아니라 로꼬 부부를 비방하기 위한 허위 사실에 해당한다고 봤다.

재판부는 "진정한 혼인 의사로 지난 2022년 9월 혼인신고를 마친 법률상 부부인 로꼬 부부를 비방할 목적으로 총 5회에 걸쳐 허위 사실을 게시했다"고 판단했다.

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이에 따라 A씨에게 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손) 혐의를 적용해 벌금 500만 원을 명했다.

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벌금을 내지 않을 경우에는 하루 10만 원으로 환산해 해당 기간 동안 노역장에 유치하도록 했다. 벌금에 해당하는 금액을 미리 납부할 수 있도록 가납 명령도 함께 내려졌다.

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로꼬는 2022년 9월 결혼을 직접 알렸다. 그의 아내는 연예계와는 무관한 비연예인으로, 로꼬와 오랜 시간 친구로 지내온 것으로 알려졌다.

두 사람의 관계는 로꼬의 음악에서도 드러났다. 그는 '러브'와 '이제서야' 등의 곡에서 아내의 애칭인 '소이라떼'를 언급하며 아내를 향한 애정을 표현했다.

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법원은 이번 판단에서 로꼬 부부가 진정한 혼인 의사를 바탕으로 혼인신고를 마친 법률상 부부라는 점을 명확히 했다.

tokkig@sportschosun.com