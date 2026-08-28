'뇌종양 투병' 황혜영, 살이 얼마나 빠졌길래?...49.3kg 찍힌 체중계 '깜짝'

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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 투투 출신 황혜영이 49.3kg의 몸무게를 공개하며 변함없는 자기관리 근황을 전했다.

황혜영은 28일 자신의 SNS에 "오늘의 기록"이라는 짧은 글과 함께 체중계 사진을 올렸다. 사진에는 49.3kg이라는 숫자가 선명하게 찍혀 있어 눈길을 끌었다.

평소에도 꾸준히 다이어트를 이어오고 있는 황혜영은 올해 53세라는 나이가 무색할 정도로 몸매 관리에 힘쓰고 있다.

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황혜영은 최근 체중 변화뿐 아니라 과거 건강과 관련된 이야기를 털어놓으며 팬들의 관심을 받기도 했다. 특히 자신이 뇌종양을 앓았던 사실을 공개하며 힘들었던 당시를 회상했다.

그는 과거를 떠올리며 "이유 모를 두통과 어지러움, 메스꺼움이 계속돼 늘 그랬듯 혼자 병원을 찾아 검사를 받고, 혼자 결과를 들었던 그날이 며칠 전처럼 생생하다"고 밝혔다.

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황혜영은 지난 2010년 뇌종양 진단을 받았다. 당시 갑작스럽게 찾아온 여러 증상으로 병원을 찾았고, 혼자 검사 결과를 마주해야 했던 순간을 지금까지도 생생하게 기억하고 있다고 털어놓은 것.

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오랜 시간 겪어온 정신적인 어려움에 대해서도 솔직하게 고백했다. 황혜영은 "20대부터 먹기 시작한 우울증 약과 공황장애 약을 생각하면 어딘가 고장 나지 않는다는 게 오히려 이상했다"고 말했다.

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한편 황혜영은 2011년 민주통합당 전 부대변인 출신 김경록과 결혼했다. 두 사람은 슬하에 쌍둥이 아들을 두고 있다.

shyun@sportschosun.com