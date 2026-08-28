[공식] JTBC, 결국 매각 절차 돌입…법원 회생절차 개시 결정[전문]

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[스포츠조선 조민정 기자] JTBC가 법원의 회생절차 개시 결정에 따라 매각 절차에 본격적으로 돌입한다.

JTBC는 28일 공식 입장을 내고 "서울회생법원이 JTBC에 대한 회생절차 개시를 결정했다"며 "경영 정상화를 위한 매각 작업을 본격화한다"고 밝혔다.

JTBC는 지난 6월 서울회생법원에 기업회생절차 개시를 신청했다. 이후 회생절차에 앞서 채권단과 자율적으로 구조조정 방안을 논의하는 자율구조조정 지원 프로그램(ARS)을 진행해 왔다.

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JTBC와 채권단은 ARS 기간 여러 차례 협의를 이어갔다. 그러나 JTBC는 채권자 권익을 보호하고 회사의 경영 정상화를 추진하기 위해서는 법원의 관리 아래 회생절차를 밟는 것이 더욱 효과적이라고 판단했다. 이에 JTBC는 ARS 기간을 추가로 연장해 달라는 신청을 하지 않았고, 서울회생법원은 이날 JTBC에 대한 회생절차 개시를 결정했다.

회생절차 개시와 함께 JTBC는 새로운 인수자를 찾기 위한 매각 작업에도 속도를 낼 방침이다. 매각을 통해 경영 기반을 안정시키고 회사의 정상화를 앞당기겠다는 계획이다.

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JTBC 측은 "앞으로 법정 회생절차에 최대한 성실히 임하겠다"며 "경영진과 임직원 모두 조속한 매각을 통해 경영을 정상화하는 데 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.

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다음은 JTBC 공식 입장 전문.

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JTBC가 법원의 회생절차 개시 결정에 맞춰 경영정상화를 위한 매각 절차에 본격 돌입합니다.

오늘 서울회생법원이 JTBC에 대한 회생절차 개시를 결정했습니다.

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JTBC는 지난 6월 법원에 기업회생을 신청했고, 그 첫 단계로 채권단 협의를 위한 자율구조조정 지원(ARS) 프로그램을 거쳤습니다.

이후 여러 차례 협의 결과, 채권자 권익 보호 측면에서도 회생절차 개시가 더 효과적이라고 판단했습니다. 이에 따라 ARS 추가 연장 신청을 하지 않았고, 회생절차 개시가 결정된 것입니다.

앞으로 JTBC는 법정 회생절차에 최대한 성실히 임하겠습니다. 아울러 경영진과 임직원 모두 조속한 매각을 통해 경영을 정상화하는 데 최선의 노력을 다하겠습니다.

감사합니다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com