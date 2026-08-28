김장훈, 5년간 도박에 빠져 살았다 "학교 잘리고 인생 끝날 뻔, 죽을 고비도 넘겨"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 김장훈이 도박에 빠졌던 과거를 떠올리며 그 위험성을 강조했다.

27일 유튜브 채널 '고나리자'에서는 '도박으로 학교 잘린 썰 푼다'는 제목의 영상이 게재됐다.

충남의 한 고등학교로 간 김장훈은 "강원랜드에서 청소년 도박 예방 캠페인을 하고 있는데 저보고 그걸 소개해달라더라. 청소년 도박 문제가 엄청 심하다. 그래서 강연을 하러 왔는데 왜 하필 저냐면 고등학교를 잘렸는데 근본적인 원인이 도박 때문이다. 강원랜드에서 제가 (강연자로) 정말 적합하다더라. 도박을 하다가 결국 학업을 끝까지 마치지 못했지만 결국 그걸 딛고 일어나서 성공한 사람이기 때문에 제가 왔다"고 밝혔다.

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학생들을 만난 김장훈은 "도박이 어느날 자기 일이 될 수 있는데 자기 일이 되는 순간 지옥이 된다. 그리고 친구가 아니라 악마다. 도박을 많이 하게 되는 이유가 99% 친구 때문"이라며 "현실에서 몇 만 원은 아깝고 돈으로 느껴지는데 휴대폰 안에서 10만 원, 15만 원은 무감각해진다. 도박이 아니라 게임으로 느껴질 것"이라 밝혔다.

김장훈은 "집에 있는데 두 명이 찾아왔다. 화투처럼 방법을 알려주더라. 내가 용돈이 많으니까 이걸 따러 왔는데 그걸 다 잃고 갔다 그 다음에 기타도 따고 전축도 땄다. 그리고 나니까 밤에 계속 그 생각이 나더라. 고2 때니까 45년 전이었는데 판돈이 100만 원이 넘었다. 지금으로 따지면 몇 천만 원 됐을 거다"라며 "그때가 중학교 1학년 때였는데 고등학교 잘릴 때까지 만나면 '너 할 줄 알아?' 이렇게 된다. 돌아버린다. 그 순간되면 뒤를 안 본다. 여러분 일 아닌 거 같은데 제대로 한명 잘못 걸리면 휩쓸려 간다. 처음엔 모른다"고 경고했다.

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김장훈은 "제가 학교를 잘리고 너무 위험한 날들을 거쳐와서 그런지 그때 내 인생이 끝날 수도 있었겠다 싶다. 그때 어떤 어른을 만났을 때가 기억이 난다. 나한테 꼬신 게 있었는데 내가 만약에 지력이 안돼서 그걸 넘어갔으면 나는 가수도 아니고 인생 끝났겠구나 싶은 위험한 순간이 너무 많다"며 "그래서 청소년 문제에 애정이 많은 이유가 내가 겪었기 때문"이라 밝혔다.

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김장훈은 "나는 내가 정말 초등학교 때, 중학교 때까지 내가 고등학교 중퇴하고 집을 나와서 돌아다닐 줄 상상도 못했다. 가족 안에서 행복하게만 누리고 살 줄 알았는데 나와서 고생하고 죽을 고비를 넘기고. 결론은 도박 때문이다. 그래도 나는 싸게 끊은 거다. 인생을 망치지 않았으니까"라며 "혹시라도 고민하는 분 계시면 선생님께 얘기하거나 도박 문제 상담 센터에 전화해라"라고 강조했다.

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wjlee@sportschosun.com