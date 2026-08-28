임현식, 25년간 잊고 있던 주식 계좌 열어본 결과 '반전'..."만원에 샀는데 2500원 됐다"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 임현식이 황석정에게 투자 비법을 전수하던 중 자신의 잇따른 주식 투자 실패담을 공개해 웃음을 안긴다.

임현식은 오는 29일(토) 방송될 MBN '김주하의 데이앤나잇' 40회에서 직접 농장을 운영하고 있는 황석정이 최근 경기 불황으로 꽃 판매 매출이 하락했다고 하자 대뜸 "경기가 안 좋은 게 아니라 이 시대를 사는 법을 몰라서 그렇지"라며 충고를 던진다.

이어 임현식은 "비싸다고 생각하는 주식을 합니다"라며 주식에 투자하라는 비결을 건네 현장을 술렁이게 한다.

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특히 의미심장한 웃음을 짓던 임현식은 "25년 전 조선업 관련한 주식을 샀고 한동안 주식 산 것을 잊고 있다가 요즘 다시 확인했다"라는 말로 '대박'의 기운을 드러내 모두를 숨죽이게 한다. 하지만 이내 "내가 만 원에 산 게 2500원이 됐더라. '이것은 나하고 맞는 게 아니구나' 생각했다"라는 반전 고백을 터트린다.

특히 임현식은 2~3년 전에 지인의 추천으로 전기 회사 주식을 한 주당 25만 원대에 샀지만, 가격이 조금씩 내려가자 불안해서 팔았다면서 "가격을 확인해 보니 그때 25만 원짜리가 270만 원이 됐더라"라며 연이은 투자 실패를 능청스럽게 밝혀 현장을 폭소케 한다.

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그런가 하면 황석정은 오디션을 보던 도중 스스로 자리를 박차고 나와 집으로 돌아간 초유의 에피소드를 소개한다. 황석정은 "연락이 와서 오디션을 보러 갔고 열심히 했더니 제가 됐다고 했다. 그런데 또 오라고 했다"라고 운을 뗀다. 연출부 막내가 보는 오디션에 이어 조연출이 하는 2차 오디션과 3차 오디션까지 이어졌다는 것.

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합격했다는 소리에 맘을 놨는데 예고 없이 추가 오디션이 이어지자 당황했다는 황석정은 심지어 3차 오디션 도중 메인 감독이 들어와 "한 번 더 해보자"라며 4차 오디션을 제안하자 기운이 빠졌다고 토로한다.

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결국 황석정은 "유명한 감독님이라 함께 하고 싶었지만, 저는 너무 지쳐버렸다. 그 전에 너무 최선을 다했고, 속이 상했다"라며 "감독님 저 그냥 갈게요"라고 한 뒤 오디션을 포기하고 현장을 떠났다고 밝혀 모두를 놀라게 한다.

한편 MBN 이슈메이커 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇'은 '낮과 밤, 냉정과 열정, 정보와 감동'을 내세운 신개념 이슈메이커 토크쇼다. 매주 토요일 밤 9시 40분 방송된다.

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shyun@sportschosun.com