결혼 7년만에 낳은 아들인데..강재준 "현조, 제발 엄마 닮길" 무슨 일?

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 강재준이 아내 이은형의 남다른 운동 능력에 놀라움을 드러내며 아들 현조 군을 향한 바람을 전했다.

강재준은 28일 자신의 SNS에 이은형과 함께 산책하던 중 촬영한 영상을 공개했다.

공개된 영상에서 두 사람은 산책을 하던 중 철봉을 발견했다.

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이은형은 자연스럽게 철봉 앞으로 다가가더니 가장 높은 위치에 있는 철봉을 어렵지 않게 잡고 매달렸다.

예상치 못한 아내의 모습에 강재준은 놀라움을 감추지 못했다. 특히 자신보다 훨씬 높은 곳에 있는 철봉을 거뜬하게 잡아내는 이은형의 모습에 시선을 떼지 못하는 모습이다.

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이를 지켜본 강재준은 영상과 함께 "현조 제발 엄마 피지컬 닮길. 저기가 어떻게 손이 닿는 거지"라는 글을 남겼다. 아들 현조 군이 자신의 체격이나 신체 조건보다는 엄마인 이은형의 피지컬을 닮았으면 좋겠다는 솔직한 바람을 드러낸 것.

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특히 현조 군은 아빠 강재준을 쏙 빼닮은 외모로 일찌감치 관심을 모았다. 팬들 사이에서는 '강재준 붕어빵'이라는 별명까지 얻을 정도로 아빠와 닮은 모습으로 사랑받고 있다.

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아빠를 빼닮은 얼굴에 이어 이번에는 엄마를 닮았으면 좋겠다는 강재준의 바람이 공개되면서 웃음을 자아낸다. 외모는 강재준을, 피지컬은 이은형을 닮았으면 좋겠다는 아빠의 바람이 담긴 셈이다.

한편 강재준과 이은형은 2017년 결혼했다. 오랜 기다림 끝에 결혼 7년 만인 2024년 8월 아들 현조 군을 품에 안으며 부모가 됐다.

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shyun@sportschosun.com