“36세 맞아?” 고아라, 나이 거꾸로 먹나…‘반올림’ 시절 그대로

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 고아라가 30대 중반이라는 나이가 믿기지 않는 동안 미모로 시선을 사로잡았다.

고아라는 27일 자신의 개인 계정에 별다른 설명 없이 여러 장의 사진을 게재하며 근황을 전했다.

공개된 사진 속 고아라는 회색 민소매 후드 의상을 입고 편안한 시간을 보내고 있다. 길게 늘어뜨린 머리카락을 한쪽으로 느슨하게 땋아 내린 헤어스타일로 자연스러우면서도 청순한 분위기를 자아냈다.

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특히 옆을 바라보는 고아라의 뚜렷한 이목구비와 맑은 피부가 눈길을 끈다. 옅은 화장에도 변함없이 또렷한 눈매와 오뚝한 콧날을 자랑하며 인형 같은 비주얼을 완성했다. 36세라는 나이가 무색할 만큼 데뷔 초와 크게 달라지지 않은 모습이다.

또 다른 사진에서 고아라는 휴대전화를 손에 든 채 소파에 앉아 미소 짓거나, 입술을 내밀고 장난스러운 표정을 지었다. 화려한 의상이나 특별한 포즈 없이도 특유의 신비로운 분위기와 소녀 같은 매력을 드러냈다.

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사진을 접한 팬들은 "시간이 혼자 멈춘 것 같다", "데뷔 때 모습 그대로다", "여전히 신비로운 눈동자", "36세라는 게 믿기지 않는다" 등의 반응을 보였다.

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한편 고아라는 2003년 SM 청소년 베스트 선발대회에서 대상을 받으며 연예계에 데뷔했다. 이후 KBS2 드라마 '반올림'을 통해 이름을 알렸고 '응답하라 1994', '화랑', '미스 함무라비' 등 다양한 작품에 출연했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com