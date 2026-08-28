“네팔 홍수? 인류 멸망 시작” 한정수, 기후위기 작심 발언

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 한정수가 네팔에서 발생한 대규모 홍수와 산사태를 두고 기후변화에 대한 우려를 드러냈다.

한정수는 28일 개인 계정에 이번 네팔 홍수와 관련한 글을 올리고 "이대로 인간의 이기심으로 화석연료들을 계속 사용하게 된다면 인류는 스스로 자멸하게 될 것이다"라며 기후위기에 대한 경각심을 나타냈다.

이어 그는 "지구의 반격이 시작됐다. 나도 오랫동안 경고하고 시위도 해봤지만 인간들은 자연의 경고를 계속 무시해왔다"며 "이번 네팔 홍수는 아주 작은 시작에 불과하다"고 주장했다.

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그러면서 "본격적인 지구의 반격이 시작되면 인류는 멸망에 가까운 사태를 맞이하게 될 것"이라고 덧붙였다.

한편 28일(현지시간) 네팔과 중국 정부에 따르면 지난 26일 양국 국경 지역에서 발생한 대규모 홍수와 산사태로 양국에서 모두 392명이 숨지고 1468명이 실종된 것으로 집계됐다.

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이번 재난은 히말라야산맥의 기후변화와 연관됐을 가능성이 제기되고 있다. 지구 온난화로 빙하가 녹는 과정에서 대규모 빙하와 암석이 무너지고, 이로 인해 하류 지역에 물과 토석이 한꺼번에 쏟아졌을 가능성이 있다는 분석이다.

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미국 지질조사국(USGS)은 당초 티베트 지역에서 규모 4.4의 지진이 발생했다고 발표했지만, 이후 보고서를 수정해 지진은 발생하지 않았다고 밝혔다.

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USGS는 대신 대규모 빙하와 암석이 붕괴하는 과정에서 지진과 비슷한 충격이 발생했고, 이후 빙하 붕괴와 토석류가 하류로 밀려 내려가면서 대규모 홍수가 발생했을 가능성을 제시했다.

특히 빙하가 녹아 만들어진 호수를 가두고 있던 얼음과 암석 등 이른바 '자연 댐'이 갑자기 무너질 경우 막대한 양의 물이 한꺼번에 방출되면서 돌발적인 홍수가 발생할 수 있다. 이를 '빙하호 붕괴'라고 한다.

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전문가들은 지구온난화 등 기후변화가 지속될 경우 히말라야 지역에서 이 같은 빙하 붕괴와 홍수 위험이 더욱 커질 수 있다고 경고하고 있다.

tokkig@sportschosun.com