한혜진, ♥기성용 진지한 열창에 “축구 열심히 해” 테토력 만렙 아내의 냉정한 평가

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 한혜진이 남편 기성용의 진지한 노래를 들은 뒤 "축구 열심히 해"라는 짧고 단호한 평가를 남겨 웃음을 안겼다.

28일 유튜브 채널 '배우 한혜진'에는 'EP.05 | 가장 보통날의 순간'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 한혜진과 기성용 부부, 딸 시온 양이 함께 보낸 소박한 일상이 담겼다.

영상 말미 기성용은 음악에 맞춰 진지한 표정으로 노래를 부르기 시작했다. 감정까지 가득 담아 열창하는 기성용의 모습에 한혜진은 웃음을 참지 못했다.

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기성용이 노래를 마치려던 순간 한혜진은 남편을 향해 "축구 열심히 해"라고 단호하게 말했다. 노래 실력에 대한 직접적인 평가 대신 본업에 충실하라는 의미처럼 들리는 현실적인 한마디를 던진 것. 기성용의 감성적인 열창과 한혜진의 '극강 T' 같은 반응이 대비되며 유쾌한 분위기를 만들었다.

이날 부부는 오랜만에 단둘이 영화관 데이트도 즐겼다. 한혜진은 "진짜 오랜만에 영화를 보러 왔다. 시온이가 있으면 볼 수 없는 무서운 영화라 둘이 왔다"며 "500년 만에 영화를 보러 왔다"고 설렘을 드러냈다. 기성용은 아내를 대신해 카메라를 들고 촬영하는가 하면 영화관에서 한혜진에게 직접 팝콘을 먹여주며 사랑꾼 면모를 보였다.

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집으로 돌아온 뒤에는 딸 시온 양과 보드게임을 즐겼다. 시온 양은 아빠 기성용의 얼굴에 아이섀도와 볼터치, 립글로스 등을 직접 발라주며 메이크업 실력을 뽐냈다. 기성용이 이마와 얼굴의 색이 다르다고 지적하자 시온 양은 "아빠가 이마는 하지 말라고 했다"고 답해 웃음을 자아냈다.

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완성된 모습을 본 한혜진은 "잘생겨졌다. 진짜"라고 장난스럽게 칭찬했지만 기성용은 난감한 표정을 지으며 현실 가족의 유쾌한 일상을 보여줬다.

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한혜진은 최근 개인 유튜브 채널을 개설하고 가족과 함께하는 소소한 일상을 공개하고 있다. 첫 브이로그에서는 서울과 포항을 오가는 주말부부의 생활을 처음 소개해 관심을 모았다. 기성용의 경기를 보기 위해 딸과 함께 포항을 찾는 모습부터 모녀가 기성용의 패션을 챙겨주는 장면 등이 담겼다.

한혜진과 기성용은 2013년 결혼, 2015년 딸 시온 양을 품에 안았다. 현재 기성용이 포항 스틸러스에서 선수 생활을 이어가면서 두 사람은 서울과 포항을 오가는 주말부부 생활을 공개하고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com