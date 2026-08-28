"사탄과의 대결" 박위, KTX 사고 직후 의미심장 글 "섬뜩해, 누굴 겨냥?"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 유튜버 이진호가 박위가 KTX 사고를 당한 직후 SNS에 올린 사진과 문구를 공개하며 당시 상황을 둘러싼 의문을 제기했다.

28일 유튜브 채널 '연예 뒤통령이진호'에는 '박위 KTX 사고 후 올린 뜻밖의 심경글.. '사탄' 결국 공익 저격이었을까?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이진호는 해당 영상에서 박위가 사고 당일인 지난 14일 오후 4시께 촬영한 셀카를 공개했다. 박위는 이날 낮 12시께 KTX에서 낙상 사고를 당한 것으로 알려졌다.

Advertisement

공개된 사진 속 박위는 KTX 열차 좌석에 앉은 채 비교적 밝은 표정으로 카메라를 바라보고 있다. 이진호는 사고 발생 약 4시간 뒤 촬영된 사진이라는 점에 주목했다.

앞서 박위는 사고 이후 "8월 15일이 광복절이라 병원이 문을 닫아서 두려움 속에서 침상에서 하루를 버텼다"는 취지로 당시 상황을 전한 바 있다. 또 "제발 몸에 금이 안 갔으면 좋겠다"는 생각으로 침대에 누워 쉬었다고 밝혔다.

Advertisement

이진호는 셀카에 대해 "사진 속 박위의 표정을 보면 굉장히 밝은 모습이다. 정말 본인이 아프고 침대에 누워 있을 수밖에 없고 심각한 부상을 당했다면 이렇게 밝은 모습의 셀카를 찍어서 본인의 인스타그램 스토리에 올릴 수가 있었느냐는 거다"고 지적했다.

Advertisement

특히 이진호는 박위가 해당 사진과 함께 적은 문구에도 주목했다. 박위는 사진에 'WE VS 사탄'이라는 문구를 덧붙였다.

Advertisement

이진호는 "이 문구가 개인적으로는 너무 섬뜩하다. 사고 발생 이후의 시점에서 굳이 '우리와 사탄의 대결'이라는 글을 왜 올렸던 것인지, 박위가 여기서 말하는 사탄은 과연 누구를 의미하는 것인지"라며 의문을 제기했다.

이어 "공익근무요원을 말한 것인지, 코레일 직원을 말한 것인지, 아니면 아무런 의미 없이 사탄이라는 표현을 쓴 것인지 우리는 알 수 없다"고 했다. 그는 "'WE VS 사탄'이라는 문구에서 과연 이 사탄이 누구를 의미하는지가 중요한 부분"이라고 강조했다.

Advertisement

앞서 박위는 KTX에서 내리던 중 사회복무요원의 발에 걸려 휠체어에서 넘어지는 사고를 당했다. 이후 당시 역사의 CCTV 영상을 자신의 유튜브 채널을 통해 공개하면서 논란이 불거졌다. 결국 박위는 영상을 삭제하고 "근무자님의 입장을 생각하지 못했다"며 공식 사과했다.

jyn2011@sportschosun.com