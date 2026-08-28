비키니 사진 본 시母 "팔로우 끊어줄까?"…홍영기, 20살 결혼생활 고백

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[스포츠조선 이지현 기자] 인플루언서 홍영기가 어린 나이에 결혼한 뒤 겪었던 남편과의 갈등부터 시어머니와의 특별한 관계까지 솔직하게 털어놨다.

27일 유튜브 채널 '광예원'에는 '인플루언서 홍영기가 키시닝 대표가 되기까지'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 홍영기는 과거 자신의 옷차림을 두고 남편과 자주 갈등을 빚었다고 밝혔다. 강예원이 홍영기의 과감한 패션을 언급하며 남편의 반응을 궁금해하자 홍영기는 "처음에는 너무 싫어했다. 4~5년 전까지만 해도 계속 옷 가지고 뭐라고 했다"고 말했다.

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남편이 다른 남성들의 시선을 신경 썼다는 것. 홍영기는 "다른 남자들이 쳐다보는 게 싫다면서 실제로 싸우다가 남편이 내 옷을 찢은 적도 있다"며 당시 갈등이 상당했다고 회상했다.

홍영기는 남편의 행동에 오히려 더 반발했다고 했다. 그는 "나는 자유를 억압하면 더 뛰쳐나가고 싶다"며 남편에게 "너도 내가 입으라는 옷만 입고 다녀라"고 맞섰다고 밝혔다.

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이어 "자기도 스타일이 있는데 나도 내 스타일이 있는 것"이라며 "내가 남자들에게 잘 보이려고 이런 옷을 입는 게 아니라 이게 내 스타일이고, 이런 옷을 입고 싶은 것"이라고 남편을 설득했다고 설명했다. 이후 남편 역시 점차 홍영기의 스타일을 인정하게 됐다고 전했다.

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두 아들의 상반된 반응도 웃음을 안겼다. 홍영기는 둘째 아들이 자신의 노출 있는 옷차림을 보면 옷을 여며주는 등 아빠 못지않게 신경을 쓴다고 했다. 반면 첫째 아들은 "엄마의 자유권을 존중해라"는 입장이라고 전했다.

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무엇보다 눈길을 끈 것은 시어머니의 반응이었다.

홍영기는 과거 스키장에서 부츠와 비키니를 착용한 파격적인 사진을 SNS에 공개한 적이 있다고 밝혔다. 당시 그는 사진과 함께 시어머니와 SNS '맞팔' 관계라는 사실을 언급했다.

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이를 본 시어머니는 며느리가 자신 때문에 눈치를 본다고 생각해 오히려 "팔로우 끊어줄까?"라고 먼저 물었다고. 홍영기는 시어머니가 자신에게 더욱 자유롭게 SNS 활동을 하라는 의미로 이 같은 말을 건넸다고 설명했고, 강예원은 "시어머니 너무 멋진 것 아니냐"며 감탄했다.

강예원은 어린 나이에 가정을 꾸린 홍영기에게 "20살에 결혼해서 지금까지 남편과 잘 살고 가족과 그렇게 잘 사는 게 대단하다"고 말했다.

한편 홍영기는 2000년대 후반 인터넷 '얼짱'으로 이름을 알린 뒤 코미디TV '얼짱시대' 등에 출연하며 대중적인 인지도를 얻었다. 이후 SNS를 기반으로 인플루언서이자 사업가로 활동 영역을 넓혔다. 또한 2012년 3세 연하의 이세용과 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다

olzllovely@sportschosun.com