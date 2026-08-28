[청룡랭킹] '대세 트롯 여신' 정혜린, 압도적 득표율로 8월 女 가수 부문 1위 등극

출처=정혜린 인스타그램

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가수 정혜린이 막강한 팬덤 화력을 과시하며 청룡랭킹 정상에 올랐다.

24일 종료 된 8월 청룡랭킹 여자 가수 부문 투표에서 정혜린은 47.53%의 높은 득표율을 기록하며 쟁쟁한 경쟁자들을 멀찌감치 따돌리고 1위를 차지했다.

강력한 경쟁자였던 마이진은 정혜린의 푹풍 질주를 넘지 못하고 2위에 머물렀다.

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정혜린이 첫 청룡랭킹 타이틀을 차지한 8월 청룡랭킹 여자가수 부문 상위권 최종 순위는 1위 정혜린(47.53%), 2위 마이진(28.21%), 3위 김소유(7.37%) 순으로 마무리 됐다.

2015년 걸그룹 '핫티즈' 멤버로 가요계에 첫발을 디딘 정혜린은 2017년 싱글 '사랑의 방방'을 발표하며 트로트 가수로 본격 전향했다.

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탄탄한 기본기와 상큼한 무대 매너를 바탕으로 내공을 다져온 그는 최근 TV조선 '미스트롯4' 현역부로 출전해 탁월한 가창력과 팔색조 매력을 발산하며 대중의 눈도장을 확실하게 찍었다.

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이후에도 신곡 '샤르르 샤르르'를 중심으로 활발한 방송과 무대 활동을 이어가며 팬층을 빠르게 넓혀가고 있다.

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최근에는 남양주에서 펼쳐진 국가유공자와 보훈 가족을 위한 재능기부 공연에 참여하며 선한 영향력을 전달하기도 했다.

첫 청룡랭킹 타이틀을 차지한 정혜린이 앞으로 어떤 활약을 펼칠지 많은 팬들이 주목하고 있다.

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한편 '청룡랭킹'은 청룡영화상과 청룡시리즈어워즈의 주최사인 스포츠조선과 셀럽챔프가 함께 진행하며, 매달 수상자 선정과 더불어 반기별 수상자를 통해 트렌드를 이끌어가는 화제의 스타들을 선정한다. 6개월에 한 번씩 뽑히는 반기별 수상자(남자 배우,여자 배우, 남자 가수, 여자 가수)에게는 트로피가 주어진다.