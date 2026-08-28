'구독자 62만' 맛집 유튜버, 강레오 저격했나…“식당도 없는데 셰프 맞나”

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[스포츠조선 조민정 기자] 62만 구독자를 보유한 맛집 유튜버 '비밀이야' 배동렬의 미쉐린 관련 발언이 강레오 셰프를 겨냥한 것 아니냐는 추측을 낳으며 갑론을박이 벌어졌다.

비밀이야는 지난 26일 자신의 유튜브 채널을 통해 윤남노 셰프의 새 식당을 방문한 영상을 공개했다. 그는 윤남노의 음식을 맛보고 와인을 곁들이며 방송 활동을 하는 셰프와 미쉐린에 대한 자신의 견해를 밝혔다.

비밀이야는 모든 셰프가 반드시 주방에서만 일해야 하는 것은 아니라면서도, 방송에 집중하는 셰프와 방송 활동을 하면서도 자신의 식당을 지키는 셰프는 다르게 바라본다는 취지로 말했다. 그러면서 "자기 식당이 없어진 지 너무 오래됐는데 셰프라는 말이 맞는지도 잘 모르겠다"고 지적했다. 이어 미쉐린 평가를 둘러싼 컨설팅과 브로커 의혹을 언급하며 이를 공개적으로 말할 자격이 있는 사람은 실제로 별을 받은 셰프들이라는 주장을 펼쳤다. 특히 비밀이야는 "별을 받지도 않은 사람이 '나는 거부했다'고 자랑스럽게 이야기한다"며 "전혀 자랑스러워 보이지 않는다"고 강도 높게 비판했다. 또 시판 소스를 사용하는 또 다른 셰프의 사례도 함께 언급했다.

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영상이 공개된 뒤 일부 누리꾼들은 해당 발언이 강레오를 겨냥한 것이라는 해석을 내놨다.

강레오가 지난 5월 유튜브 콘텐츠 '토달볶'에서 김도윤 셰프와 미쉐린을 주제로 대화를 나누며 컨설턴트와 브로커에 관해 언급한 적이 있기 때문이다. 당시 강레오는 컨설턴트와 브로커가 함께 다니는 모습을 목격했다는 취지로 이야기했고 자신도 오랫동안 식당을 운영하지 않아 이제 요리사인지 모르겠다고 자조적으로 말한 바 있다.

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비밀이야가 꺼낸 '자기 식당이 없는 셰프'와 '미쉐린 컨설팅 거절'이라는 단서가 강레오의 발언과 맞물리면서 온라인에서는 사실상 공개 저격에 가까운 것 아니냐는 반응이 나왔다.

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반론도 이어졌다. 강레오는 자신이 미쉐린 컨설팅을 거부했다는 사실을 자랑하려던 것이 아니라 거액이 필요한 제안을 받았으나 이를 받아들이지 않았다는 경험을 설명한 것이라는 주장이다. 비밀이야가 강레오의 발언 취지를 지나치게 단순화했다는 지적도 제기됐다.

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일각에서는 요리사가 아닌 맛집 유튜버가 셰프의 자격을 평가하는 것이 적절하냐는 비판도 나왔다. 반면 미식 콘텐츠를 오랫동안 제작하고 식재료 유통업까지 운영해 온 만큼 업계 관행에 의견을 낼 수 있다는 반응도 맞섰다.

한편 비밀이야(본명 배동렬)는 맛집 전문 유튜버다. 현재 약 62만 명의 구독자를 보유하고 있다. 2019년부터 고급 식재료 유통 사업도 이어오고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com