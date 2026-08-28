'전신마비 동생 둔' 황신혜, 박위 논란에 의미심장 "안타깝고 마음 편치 않아"

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[스포츠조선 정유나 기자] 최근 유튜버 박위의 KTX 휠체어 낙상 사고를 둘러싼 논란이 이어지고 있는 가운데 배우 황신혜가 장애인 가족의 입장에서 안타까운 심경을 전했다.

황신혜는 28일 자신의 SNS에 "가족 런치타임. 동생을 만나니.."라며 가족과 함께한 일상을 공개했다.

이어 "장애인을 둔 가족으로서 지금 상황이 안타깝고 마음이 편치 않았어요"라고 적었다.

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그러면서 "도움이 필요한 많은 분들께 누군가의 작은 배려는 그분들께 큰 힘이 된다고 생각해요"라며 장애인을 향한 배려의 중요성을 강조했다.

황신혜는 "그 따뜻한 마음만은 변하지 않았음 바랍니다..."라고 덧붙이며 글을 마무리했다.

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황신혜가 언급한 '지금 상황'이 구체적으로 무엇을 의미하는지는 밝히지 않았다. 다만 박위의 KTX 사고를 둘러싼 논란이 이어지고 있는 시점에 장애인 가족으로서 심경을 밝힌 만큼, 이를 두고 온라인에서는 박위와 관련된 상황을 간접적으로 언급한 것 아니냐는 해석이 나오고 있다.

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황신혜의 동생 황정언 작가는 20대에 교통사고로 인해 전신마비 판정을 받았으나 핸디캡을 딛고 구족화가로 활동 중이다.

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한편 박위는 최근 KTX에서 내리던 중 사회복무요원의 발에 걸려 휠체어에서 넘어지는 사고를 당했다. 이후 당시 역사의 CCTV 영상을 자신의 유튜브 채널을 통해 공개하면서 논란이 불거졌다. 결국 박위는 영상을 삭제하고 "근무자님의 입장을 생각하지 못했다"며 공식 사과했다.

jyn2011@sportschosun.com