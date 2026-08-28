"언제 이렇게 컸어?" 성유리 쌍둥이 두 딸, 벌써 네일아트 삼매경

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 핑클 출신 배우 성유리가 두 딸과 함께한 일상을 공개하며 근황을 전했다.

성유리는 28일 개인 계정에 별도의 글 없이 사진을 올렸다.

사진에는 성유리의 쌍둥이 딸들이 네일아트를 받는 모습이 담겼다.

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두 아이는 핑크색 계열의 옷을 맞춰 입고 나란히 앉아 손톱을 꾸미는 데 집중하고 있다. 쌍둥이답게 비슷한 분위기의 옷차림을 선보인 가운데 헤어스타일에는 조금씩 차이를 줬다.

성유리는 아이들의 얼굴을 스티커와 이모티콘 등으로 가려 공개하지 않았다. 얼굴은 드러나지 않았지만, 어느새 훌쩍 자라 네일아트에 관심을 보이는 두 딸의 모습이 눈길을 끌었다.

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성유리는 1981년생으로 올해 만 45세다. 1998년 그룹 핑클로 연예계에 데뷔한 뒤 배우로 활동 영역을 넓혔다. 드라마 '천년지애', '눈의 여왕', '쾌도 홍길동' 등에 출연하며 배우로서도 이름을 알렸다.

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2017년 프로골퍼 출신 안성현과 결혼한 성유리는 2022년 1월 쌍둥이 딸을 품에 안았다.

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tokkig@sportschosun.com