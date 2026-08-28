[청룡랭킹] '독보적 인기' 김선호, 8월 남자 배우 부문 1위 등극… 안보현 아쉽게 2위

출처=김선호 인스타그램

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배우 김선호가 탄탄한 글로벌 팬덤의 전폭적인 지지를 받으며 청룡랭킹 정상에 우뚝 섰다.

김선호는 24일 종료 된 8월 청룡랭킹 남자 배우 부문 투표에서 38.21%의 높은 득표율을 기록하며 1위 타이틀을 거머쥐었다.

김선호의 팬들은 투표 막판 뒷심을 발휘하며 안보현 팬들의 집중 화력을 버티며 끝까지 1위 자리를 사수했다.

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뒤를 이어 안보현이 24.14%의 득표율로 아쉽게 2위에 머물렀으나, 만만치 않은 득표력을 보여주며 만만치 않은 팬심을 입증했다.

김선호와 안보현이 1위 타이틀을 두고 뜨거운 경쟁을 펼치 8월 청룡랭킹 남자 배우부문 상위권 최종 순위는 1위 김선호(38.21%), 2위 안보현(24.14%), 3위 박진영(13.33%), 4위 박보검(8.53%), 5위안효섭(3.62%) 순으로 마무리 됐다.

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8월 청룡랭킹 1위 김선호는 최근 디즈니+ 오리지널 시리즈 '폭군'에서 파격적인 연기 변신을 선보이며 강렬한 인상을 남긴 데 이어, 넷플릭스 오리지널 시리즈 '이 사랑 통역 되나요?'에서 고윤정과 호홉을 맞추며 팬들의 마음을 사로잡았다.

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출처=김선호 인스타그램

매 작품마다 독보적인 캐릭터 소화력과 흡인력 있는 연기를 펼쳐온 김선호는 이번 청룡랭킹 1위를 통해 대체 불가의 대세 배우임을 다시 한번 완벽히 증명해 냈다.

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방송과 무대를 가리지 않고 연기에 대한 열정을 불태우는 김선호의 향후 행보에 많은 팬들이 주목하고 있다.

한편 '청룡랭킹'은 청룡영화상과 청룡시리즈어워즈의 주최사인 스포츠조선과 셀럽챔프가 함께 진행하며, 매달 수상자 선정과 더불어 반기별 수상자를 통해 트렌드를 이끌어가는 화제의 스타들을 선정한다. 6개월에 한 번씩 뽑히는 반기별 수상자(남자 배우,여자 배우, 남자 가수, 여자 가수)에게는 트로피가 주어진다.