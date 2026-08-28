유재석, ‘네고왕’ 홍현희 앞 흥정 시도 ”호락호락하지 않아” ('놀면 뭐하니')

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[스포츠조선 정유나 기자] '놀면 뭐하니?' 멤버들이 '네고왕' 홍현희라는 벽에 부딪힌다.

8월 29일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'(연출 김진용 이주원 김기호 안지선 방성수 박은진/작가 노민선)에서는 유재석, 하하, 허경환, 주우재가 사비 안 쓰기를 목표로 '네돈내산(네가 돈을 써야 내가 산다)'을 하는 모습이 공개된다.

멤버들은 예능 소품실에 쌓여 있는 소품을 팔아 사비 없이 생존해야 하는 미션을 받고, 첫 판매 상대로 홍현희를 찾아간다. 멤버들은 홍현희를 공략하기 위해, 아들 준범이를 타깃으로 한 장난감을 꺼내 들며 만반의 준비를 한다.

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허경환은 "현희가 화끈한 성격이니까 여기서 다 팔아야 한다"라며 전의를 불태우지만, 유재석은 "'네고왕'을 해서 호락호락하지 않을 거다"라며 전략을 세운다.

멤버들을 집으로 초대한 홍현희는 공략 대상이 된 줄 모른 채 "준범이 주려고 장난감 사왔어요?"라며 선제 공격(?)으로 멤버들을 당황하게 만든다. 멤버들은 집 안에 이미 많은 장난감들에 당황하면서, 어떻게든 점심값을 벌기 위해 고군분투한다.

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유재석은 전략대로 가격 흥정 공격에 들어가지만, 홍현희는 '네고왕' 방어 스킬을 쓰면서 팽팽히 맞선다. 되레 홍현희는 파격적인 가격을 제시하며 멤버들의 멘탈을 흔든다. 그 가운데 홍현희의 남편 제이쓴은 판을 흔들 아이디어를 제시하는데, 과연 멤버들은 홍현희와의 거래로 점심 식사를 할 수 있을까.

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'네고왕' 홍현희를 맞나 '쿨거래' 위기를 맞은 멤버들의 모습은 8월 29일 토요일 오후 6시 30분 방송되는 MBC '놀면 뭐하니?'에서 확인할 수 있다.

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jyn2011@sportschosun.com