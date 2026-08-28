[청룡랭킹] 배우 정수빈, 고윤정 꺾고 8월 여자 배우 부문 대망의 1위…

출처=정수빈 인스타그램

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배우 정수빈이 치열한 접전 끝에 청룡랭킹 왕좌를 차지했다.

정수빈은 24일 종료 된 8월 청룡랭킹 여자 배우 부문 투표에서 50.84%라는 득표율을 기록하며 1위에 올랐다.

투표 기간 내내 팽팽한 라이벌 구도를 형성했던 고윤정은 31.99%의 득표율을 얻었으나, 막판 뒷심 부족으로 2위에 머물렀다.

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득표율만 본다면 여유있는 결과지만 고윤정 팬덤의 막판 결집으로 한때 선두를 위협받기도 했던 정수빈은 흔들림 없는 팬덤의 화력을 바탕으로 끝까지 선두를 지켜내며 승리를 확정 지었다.

8월 청룡랭킹 여자 배우부문 상위권 최종 순위는 1위 정수빈(50.84%), 2위 고윤정(31.99%), 3위 김소현(6.22%) 순으로 마무리 됐다.

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정수빈은 드라마 '소년심판', '트롤리', '수사반장 1958' 등 굵직한 작품에서 밀도 높은 열연을 펼치며 '믿고 보는 라이징 스타'로 자리매김했다. 최근에는 드라마 '선의의 경쟁'에서 주인공 우슬기 역을 맡아 복합적인 감정선을 섬세하게 그려내며 대중과 평단의 호평을 이끌어냈고, 영화 '괜찮아 괜찮아 괜찮아!'까지 연이어 선보이며 폭넓은 연기 스펙트럼을 입증했다.

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차곡차곡 필모그래피를 쌓으며 탄탄한 팬덤을 형성해 온 정수빈은 이번 청룡랭킹 1위를 통해 차세대 대표 여배우로서의 압도적인 존재감을 다시금 각인시켰다.

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한편 '청룡랭킹'은 청룡영화상과 청룡시리즈어워즈의 주최사인 스포츠조선과 셀럽챔프가 함께 진행하며, 매달 수상자 선정과 더불어 반기별 수상자를 통해 트렌드를 이끌어가는 화제의 스타들을 선정한다. 6개월에 한 번씩 뽑히는 반기별 수상자(남자 배우,여자 배우, 남자 가수, 여자 가수)에게는 트로피가 주어진다.