김연아, 숏컷 변신 하루 만 청순 웨이브로 컴백…♥고우림 반할 청순美

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] '피겨 여왕' 김연아가 파격적인 숏컷 화보를 공개한 지 하루 만에 풍성한 긴 머리로 돌아왔다. 화제를 모았던 짧은 머리가 실제 헤어스타일 변화가 아닌 화보 촬영용 가발이었다는 사실도 자연스럽게 드러났다.

김연아는 28일 자신의 개인 계정에 여러 장의 사진을 공개했다.

사진 속 김연아는 흰색 니트와 청바지를 입고 밝은 색상의 소파에 앉아 여유로운 시간을 보내고 있다. 한 손으로 턱을 괸 채 옆을 바라보며 화려하게 꾸미지 않은 자연스러운 매력을 드러냈다.

Advertisement

무엇보다 시선을 사로잡은 것은 가슴 아래까지 길게 내려오는 풍성한 머리카락이었다. 굵고 자연스러운 웨이브를 넣은 긴 머리가 김연아의 얼굴선을 감싸며 청순하고 우아한 분위기를 완성했다. 전날 공개된 숏컷 화보와는 180도 다른 모습이었다.

다른 사진에서 김연아는 긴 웨이브 머리를 양쪽 어깨 위로 늘어뜨린 채 회색 디올 호보백을 들고 카메라를 바라봤다. 편안한 니트와 데님 차림에 부드러운 색상의 가방을 더해 세련된 일상 패션을 선보였다.

Advertisement

앞서 김연아는 27일 패션지 마리끌레르 코리아와 함께한 9월호 화보를 공개해 관심을 모았다. 당시 그는 귀밑까지 짧게 자른 듯한 숏컷 헤어스타일과 젖은 머리카락을 연상시키는 연출로 보이시하면서도 신비로운 매력을 발산했다.

Advertisement

평소 긴 머리를 유지해 온 김연아가 과감하게 머리카락을 자른 것 아니냐는 반응도 이어졌다. 그러나 바로 다음 날 허리 가까이 내려오는 긴 웨이브 머리로 등장하면서 화보 속 숏컷은 가발을 활용한 스타일링이었던 것으로 확인됐다.

Advertisement

한편 김연아는 지난 2022년 그룹 포레스텔라 멤버 고우림과 결혼했고선수생활 은퇴 후 광고와 화보, 공식 행사 등 다양한 활동으로 대중들과 만나고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com